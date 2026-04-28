В Украине действует усиленный финансовый мониторинг для политически значимых лиц: что известно

Банковская карта и деньги, мужчина с телефоном в руке.

Украинцы, которые осуществляют или собираются выполнить финансовые операции на значительные суммы, должны быть готовы к тому, что банк потребует показать информацию о происхождении денег. Такая проверка — это финансовый мониторинг, который банки проводят для того, чтобы предотвратить налоговые нарушения и махинации. Однако есть категории украинцев, для которых постоянно действует усиленный финансовый мониторинг.

Об этом сообщили аналитики YouControl в ответ на запрос Экономической Правды, передает Новини.LIVE.

Для кого действует в Украине усиленный финансовый мониторинг

Усиленный финансовый мониторинг, как правило, касается топ-чиновников. Это:

депутаты;

министры;

послы;

представители высшего командования Вооруженных сил Украины (ВСУ);

руководители всех политических партий и тому подобное.

Они считаются политически значимыми персонами (politically exposed person — PEP), поэтому в банках и других финансовых учреждениях для таких людей должен действовать усиленный финансовый мониторинг. Проверки о происхождении денег будут происходить в течение всей жизни и распространяется также на всех лиц, связанных с топ-чиновниками.

Сколько в Украине политически значимых персон

Аналитики выяснили, что 30 000 граждан в Украине сейчас подпадают под категорию политически значимых персон, а 140 000 человек признаны такими, что имеют связи с PEP. Еще 7500 человек оказались сразу в двух категориях — PEP, которые имеют связи с другими топперсонами (например, семья, члены которой являются депутатами или совладельцы бизнеса, которые когда-то были на должностях в правительстве или находились в руководстве госкомпаний).

Что еще стоит знать

Напомним, счета украинцам, в случае финансовых нарушений, блокируют банки. Также финансовые учреждения могут:

оценивать риски;

требовать от клиента предоставить документы о происхождении денег;

отменить операцию.

А Государственная служба финансового мониторинга только получает от банков определенную информацию о клиентах и анализирует ее. Если замечают возможное преступление — предупреждают об этом правоохранителей.

