В Україні діє посилений фінансовий моніторинг для політично значущих осіб: що відомо

Українці, які здійснюють або збираються виконати фінансові операції на значні суми, мають бути готовими до того, що банк вимагатиме показати інформацію про походження грошей. Така перевірка — це фінансовий моніторинг, який банки проводять для того, щоб запобігти податковим порушенням та махінаціям. Проте є категорії українців, для яких постійно діє посилений фінансовий моніторинг.

Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит Економічної Правди, передає Новини.LIVE.

Дя кого діє в Україні посилений фінансовий моніторинг

Посилений фінансовий моніторинг, як правило, торкається топпосадовців. Це:

депутати;

міністри;

посли;

представники вищого командування Збройних сил України (ЗСУ);

очільники усіх політичних партій тощо.

Вони вважаються політично значущими особами (politically exposed person — PEP), тож у банках та інших фінансових установах для таких людей має діяти посилений фінансовий моніторинг. Перевірки щодо походження грошей відбуватимуться впродовж усього життя й поширюється також на всіх осіб, які пов'язані з топпосадовцями.

Скільки в Україні політично значущих осіб

Аналітики з'ясували, що 30 000 громадян в Україні зараз підпадають під категорію політично значущих осіб, а 140 000 осіб визнано такими, шо мають зв'язки з PEP. Ще 7500 людей опинилися одразу у двох категоріях — PEP, які мають зв'язки з іншими топсобами (наприклад, родина, члени якої є депутатами або ж співвласники бізнесу, які колись були на посадах в уряді чи перебували у керівному складі держкомпаній).

Що ще варто знати

Нагадаємо, рахунки українцям, у випадку фінансових порушень, блокують банки. Також фінансові установи можуть:

оцінювати ризики;

вимагати від клієнта надати документи щодо походження грошей;

скасувати операцію.

Натомість Державна служба фінансового моніторингу лише отримує від банків певну інформацію щодо клієнтів та аналізує її. Якщо помічають можливий злочин — попереджають про це правоохоронців.

