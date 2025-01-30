Выплаты для бойцов ВСУ — кто получит от 24 тыс. грн помощи

Украинский боец. Фото: Генштаб/Facebook

В феврале 2025 года в денежном обеспечении для военнослужащих существенных изменений не предвидится. Однако некоторые защитники смогут получить различные дополнительные выплаты.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины (МОУ).

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Государство гарантирует минимальную выплату защитникам в 20,13 тыс. грн. К этой сумме в зависимости от обстоятельств предусмотрены некоторые доплаты и премии.

В частности, бойцам закон дает право на выплату так называемых "боевых". Именно эти доплаты считаются самым большим источником дохода военнослужащих, особенно тех, кто несет военную службу на передовой.

Так, в зависимости от локации несения службы и поставленных задач, украинские бойцы могут дополнительно иметь такие суммы ежемесячных доплат: 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен.

У каждого военного размер денежного обеспечения индивидуален. Для удобства в Минобороны разработали специальный механизм, благодаря которому можно самостоятельно посчитать размер зарплаты.

Для этого нужно лишь уточнить у финансистов воинской части особенности, которые влияют на размер выплат (должностной оклад, звание, выслугу лет, тарифный разряд).

По данным рекрутингового центра, в частности, зимой такие суммы предлагают:

водитель-электрик может получать в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" от 25 тыс. до 130 тыс. грн;

младший инспектор пограничной службы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы в Днепре — от 21 тыс. грн, инспектор пограничной службы, гранатометчик — от 50 тыс. до 125 тыс. грн;

стрелок-санитар 31 Бр НГУ им. генерал-майора Александра Радиевского может получать от 21,4 тыс. до 121,4 тыс. грн.

Финпомощь бойцам ВСУ в феврале

Бойцы в ВСУ могут рассчитывать на единовременное денежное пособие от 24 тыс. грн. Его в феврале смогут получить те военнослужащие, которые подпишут первый контракт. Суммы различаются:

для лиц рядового состава — 24,2 тыс. грн;

для лиц сержантского и старшинского состава — 27,25 тыс. грн;

для лиц офицерского состава — 30,28 тыс. грн.

Также военнослужащие могут рассчитывать на материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов. Ее выплачивают в размере месячного денежного обеспечения, куда входят должностной оклад, оклад по званию, различные надбавки.

Если военнослужащий получил ранение, то за ним должна сохраняться выплата денежного обеспечения на весь период лечения, однако не более чем год.

Кроме того, освобожденные из плена имеют право на единовременное пособие в 100 тыс. гривен. Это касается как гражданских, так и военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что военным гарантируют ежемесячно минимальное денежное обеспечение. Известно, какие показатели входят в гарантированные выплаты в этом году.

Также писали, что военным-контрактникам выплачивают стабильную зарплату, а также предоставляют различную соцподдержку. В Минобороны обнародовали суммы выплат по состоянию на начало 2025 года.