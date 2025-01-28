Мінімальне грошове забезпечення бійців ЗСУ — як рахуватимуть у лютому

Людина тримає грошові купюри. Фото: Armyinform

Українські військовослужбовці Збройних сил отримують щомісяця грошове забезпечення, яке не може бути нижчим за мінімальний рівень. Відомо, які складові гарантованих виплат бійців у 2025 році.

Відповідне питання регулює наказ Міністерства оборони №260.

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З чого складається мінімальне грошове забезпечення військових

Кожна зі складових грошового забезпечення бійців врегульована постановою "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Також діють й інші нормативні акти залежно від обставин. Зокрема, розміри преміювання встановлені окремими телеграмами голови оборонного відомства.

Мінімальний розмір грошового забезпечення для бійців Сухопутних військ ЗСУ на штатній посаді з мінімальним тарифним розрядом має такі складові:

посадовий оклад за першим тарифним розрядом — 2,47 тис. гривень;

оклад за військовим званням солдат — 530 гривень;

надбавка за особливості проходження служби 65% — 1,95 тис. гривень;

премія (перший тарифний розряд, вислуга років — менше одного року) — 15,635 тис. гривень;

можлива індексація — близько 100 гривень.

Таким чином, якщо у військового відсутні утримання та стягнення, то загалом зможе розраховувати на мінімально нараховану суму у 20,715 тис. гривень за місяць.

Варто окремо зауважити, що податок на доходи фізосіб з військовослужбовців не утримують, а військовий збір становить 1,5%, тоді як у решти категорій громадян він зріс до 5%.

Зокрема, кожен військовий може скористатися спеціальним калькулятором, який розраховує грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовців за посиланням.

Скриншот. Джерело: Міноборони

Коли нараховують виплати військовим

За нормативно-правовими актами, що регулюють порядок виплат, грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується до 20 числа місяця, що йде за місяцем нарахування.

Таким чином, наприклад, у лютому буде здійснена виплата коштів за січень. Як правило, терміни виплати грошей залежать від кількох факторів, а саме — розміру та специфіки військової частини. Проте переважна більшість з них здійснюють виплату грошового забезпечення між 5 та 15 числом щомісяця.

Раніше ми розповідали, що українці на військовій службі у Збройних силах за контрактом можуть отримувати стабільну зарплату та низку переваг у вигляді соцпідтримки та права вибору місця служби. Виплати залишаться незмінні у лютому поточного року.

Також ми повідомляли, українські бійці можуть отримати додаткову винагороду. У лютому вона також буде залежати від виду діяльності, регіону та ступеня залученості до відсічі агресії РФ.