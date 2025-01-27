Зарплати в ЗСУ — які грошові виплати та соцгарантії на контракті

Українські військові під час несення служби. Фото: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Українські громадяни, які бажають піти на військову службу у Збройні сили за контрактом, окрім гарантованого стабільного доходу отримають низку переваг у вигляді соціальної підтримки та права вибору місця служби. Відомо, на які суми виплат зможуть розраховувати такі бійці у лютому 2025 року.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони України (МОУ).

Читайте також:

Умови укладання контрактів із ЗСУ

За інформацією Міноборони, право підписувати контракти на проходження служби надається як громадянам України, так і іноземцям чи повнолітнім особам без громадянства. При цьому такою можливістю можуть скористатися також громадяни, які були мобілізовані й нині боронять країну.

У період війни для тих, кого приймають на службу за контрактом, її термін встановлюється на час до оголошення дати демобілізації. Згідно із законодавством, контракт укладається:

для осіб рядового складу (солдати, старші солдати) на три роки, від трьох до п'яти років, на п'ять років;

для осіб офіцерського складу від одного до п'яти років, від двох до п'яти років, на п'ять років, а для льотних спеціальностей авіації — на десять років.

Терміни служби. Джерело: Міноборони

Які грошові виплати та соцгарантії на контракті

За даними відомства, грошове забезпечення мобілізованих та військовослужбовців, які служать на контракті, не відрізняються. Проте тим, хто укладе контракт уперше, передбачена одноразова грошова виплата. Суми у лютому будуть такі:

для рядового складу вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 24,22 тис. гривень;

для сержантського і старшинського складу дев'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 27,25 тис. грн;

для офіцерського складу десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 30,28 тис. гривень.

Також є певні переваги військової служби бійців за контрактом в Україні. А саме:

підйомна допомога у випадку переїзду на нове місце військової служби/передислокації частини;

змога отримати службове житло та виплату компенсації за оренду житла.

Зарплати та гарантії. Джерело: Міноборони

Нагадаємо, українські військові можуть отримати додаткову грошову винагороду. У лютому 2025 року винагороди в ЗСУ залежать від виду діяльності військових, регіону несення служби та ступеня залученості до відсічі російської агресії.

Також ми повідомляли, що є п'ять грошових виплат пораненим військовим ЗСУ. З такими нюансами ознайомлені юристи, які надають підтримку та роз'яснення військовим із їхніми правами.