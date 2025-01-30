Виплати для бійців ЗСУ — хто отримає від 24 тис. грн допомоги

Український боєць. Фото: Генштаб/Facebook

У лютому 2025 року у грошовому забезпеченні для військовослужбовців суттєвих змін не передбачається. Однак деякі захисники зможуть отримати різноманітні додаткові виплати.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України (МОУ).

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Яким буде грошове забезпечення військових у лютому

Держава гарантує мінімальну виплату захисникам у 20,13 тис. грн. До цієї суми залежно від обставин передбачені деякі доплати та премії.

Зокрема, бійцям закон дає право на виплату так званих "бойових". Саме ці доплати вважаються найбільшим джерелом доходу військовослужбовців, особливо тих, хто несе військову службу на передовій.

Так, залежно від локації несення служби та поставлених завдань, українські бійці можуть додатково мати такі суми щомісячних доплат: 30, 50, 70 та 100 тисяч гривень.

У кожного військового розмір грошового забезпечення індивідуальний. Для зручності у Міноборони розробили спеціальний механізм, завдяки якому можна самостійно порахувати розмір зарплати.

Для цього потрібно лише уточнити у фінансистів військової частини особливості, які впливають на розмір виплат (посадовий оклад, звання, вислугу років, тарифний розряд).

За даними рекрутингового центру, зокрема, взимку такі суми пропонують:

водій-електрик може отримувати у 10 окремій гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" від 25 тис. до 130 тис. грн;

молодший інспектор прикордонної служби Східного регіонального управління Державної прикордонної служби у Дніпрі — від 21 тис. грн, інспектор прикордонної служби, гранатометник — від 50 тис. до 125 тис. грн;

стрілець-санітар 31 Бр НГУ ім. генерал-майора Олександра Радієвського може отримувати від 21,4 тис. до 121,4 тис. грн.

Фіндопомога бійцям ЗСУ у лютому

Бійці у ЗСУ можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від 24 тис. грн. Її у лютому зможуть отримати ті військовослужбовці, які підпишуть перший контракт. Суми різняться:

для осіб рядового складу — 24,2 тис. грн;

для осіб сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. грн;

для осіб офіцерського складу — 30,28 тис. грн.

Також військовослужбовці можуть розраховувати на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Її виплачують у розмірі місячного грошового забезпечення, куди входять посадовий оклад, оклад за званням, різні надбавки.

Якщо військовослужбовець отримав поранення, то за ним має зберігатися виплата грошового забезпечення на весь період лікування, проте не більше ніж рік.

Окрім того, звільнені з полону мають право на одноразову допомогу у 100 тис. гривень. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців.

Раніше ми повідомляли, що військовим гарантують щомісяця мінімальне грошове забезпечення. Відомо, які показники входять до гарантованих виплат цього року.

Також писали, що військовим-контрактникам виплачують стабільну зарплату, а також надають різну соцпідтримку. У Міноборони оприлюднили суми виплат станом на початок 2025 року.