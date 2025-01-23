Грошові винагороди в армії — які суми виплатять у лютому

Українські військові під час несення служби. Фото: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Українські військовослужбовці ЗСУ, які обороняють країну від російських окупаційних військ, мають право на додаткові грошові винагороди. У лютому 2025 року бійцям продовжать виплачувати шість видів таких доплат.

Це передбачено наказом Міністерства оборони №556 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

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Шість видів додаткової винагороди в ЗСУ

Законодавство передбачає шість різновидів додаткових доплат до посадових окладів особового складу української армії.

Залежать додаткові грошові винагороди в ЗСУ від:

виду діяльності військовослужбовців;

регіону несення військової служби;

ступеня залученості до відсічі агресії РФ.

Перший вид грошової доплати — сума у 100 тис. гривень на місяць, визначена для бійців, які безпосередньо воюють з ворогом. А саме: забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування агресії РФ, на території їх ведення, зокрема на окупованих російською армією. Відповідну виплату зберігають для родин полонених військових, зниклих безвісти та за час проходження лікування від поранень чи травм, отриманих у зв'язку з обороною країни.

Другий вид додаткової винагороди — сума у 50 тис. гривень, яку виплачують військовим, котрі займаються виконанням бойових завдань у складі органів військових управлінь, штабів угруповань військ/штабів тактичних груп в пункті управління оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ). Тобто у скупченні Збройних сил на певних територіях. Так, це можуть бути райони ведення бойових дій, якщо пункт виконує оперативне управління частинами військ. Відповідний перелік органів військового управління затверджує Головнокомандувач ЗСУ або начальник Генштабу ЗСУ.

Третій вид грошової винагороди — у сумі 30 тис. гривень, запровадженої на час дії воєнного стану в країні. Її виплачують військовим, які виконують бойові або спецзавдання, відповідно до бойових наказів. В цю групу входять:

військовослужбовці, які служать у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головкома ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, що управляють діючими угрупованнями військ (сил);

бійці з протиповітряного "прикриття неба" та наземної оборони точок критичної інфраструктури, відповідно до бойових розпоряджень;

військові зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ на території ведення бойових дій, відповідно до бойових логістичних розпоряджень.

Четвертий вид додаткової винагороди — 70 тис. гривень. Такі кошти нараховують тим, хто бере участь у бойових діях на передовій або ж виконує завдання у самому тилу противника.

П’ятий вид грошової винагороди — у сумі від 15 тис. до 30 тис. гривень. Такі доплати передбачені для інструкторів у навчальних військових частинах.

Шостий вид доплати — у сумі 2,35 тис. гривень. Такий розмір винагороди передбачений для курсантів військових вищих навчальних закладів.

Доплати в ЗСУ. Джерело: Міноборони

Інші доплати в ЗСУ

Окрім того, є доплати за знищення військової техніки ворога. За трофейну російську техніку передбачена винагорода у розмірі від 12 до 243 тисяч гривень залежно від її виду.

Доплати за трофеї. Джерело: Міноборони

Нагадаємо, для військових ЗСУ передбачені одноразові додаткові виплати. Йдеться про допомогу після укладення першого контракту та на оздоровлення.

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