Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь от WFP — где предоставляют по 1,2 тыс. грн в одни руки

Финпомощь от WFP — где предоставляют по 1,2 тыс. грн в одни руки

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:00
Выплаты от Всемирной продовольственной программы — кто и где получит по 1,2 тыс. грн
Человек держит денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В одном из прифронтовых городов открылась повторная регистрация на программу денежной помощи от Всемирной продовольственной программы (ООН World Food Programme/WFP) и благотворительного фонда "Ангелы Спасения". В ее рамках выплаты смогут оформить пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные и другие уязвимые категории граждан.

Об этом говорится в сообщении одного из городских советов в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить денежную помощь в августе

Как отмечается, программа от WFP и "Ангелов Спасения" охватит жителей Никополя Днепропетровской области.

Всемирная продовольственная программа является гуманитарной организацией ООН, предоставляющей продовольственную помощь во всем мире, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций и конфликтов, основанная в 1962 году. БФ "Ангелы Спасения" является партнером ООН, предоставляющим гуманитарную и многогранную поддержку гражданам, пострадавшим от войны в Украине.

Они совместно в рамках сотрудничества с Никопольским городским советом, реализуют программу помощи, которая продлится почти до конца августа 2025 года.

Размер помощи составляет 1,2 тыс. грн на одного человека в домохозяйстве. Претендовать на выплаты смогут только уязвимые категории граждан. Средства предоставят:

  • лицам с инвалидностью первой-третьей групп;
  • одиноким матерям/отцам (необходима справка о статусе/свидетельство о рождении детей);
  • малообеспеченным семьям (нужен документ о назначении социальной помощи);
  • гражданам пенсионного возраста (более 60 лет);
  • многодетным семьям (необходимы свидетельства о рождении детей);
  • семьям погибших из-за российской агрессии;
  • женам умерших граждан, пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС;
  • лицам, которые потеряли кормильца.
допомога українцям
Объявление. Источник: Никопольский горсовет

Как зарегистрироваться на выплаты в Никополе

По данным горсовета, регистрация на получение финансовой помощи от WFP и "Ангелов Спасения" продлится до 28 августа включительно.

Для этого ежедневно будут работать пункты регистрации с 8:00 до 15:00 в таких заведениях: клуб "Славутич", НКДЦ, лицеи № 8, 19, 26, гимназии № 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 25.

"Если вы уже получали эту помощь в течение 2025 года, необходимо пройти повторную регистрацию! Регистрация не гарантирует получение денежной помощи. Решение о выплате принимает фонд!" — отметили в горсовете.

Граждане должны с собой иметь следующие документы:

  • украинский паспорт;
  • идентификационный код;
  • документ, где подтверждается принадлежность к уязвимой категории;
  • банковские реквизиты IBAN (для начисления помощи, однако в случае отсутствия, деньги можно будет получить через отделение "Укрпочты".

При условии, если гражданин не способен лично прийти в пункт регистрации, то это может сделать его представитель. Поэтому обязательно нужно иметь оригиналы документов как представителя, так и лица, на кого будет оформлена помощь.

Детали относительно процесса регистрации или получения помощи можно узнать, обратившись на горячую линию БФ "Ангелы Спасения" по номеру: 0 800 33 46 20.

Ранее мы писали, что украинские женщины могут получить денежную помощь до 70 тыс. гривен от БФ "Женские возможности в Украине". Заявки можно подавать до 24 августа 2025 года включительно.

Также рассказывали о денежной помощи от Франции, которая доступна в трех регионах. К участию в программе на международные выплаты приглашают домохозяйства, которые так или иначе пострадали от агрессии РФ.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации