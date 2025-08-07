Выплаты от Всемирной продовольственной программы — кто и где получит по 1,2 тыс. грн

Человек держит денежные купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В одном из прифронтовых городов открылась повторная регистрация на программу денежной помощи от Всемирной продовольственной программы (ООН World Food Programme/WFP) и благотворительного фонда "Ангелы Спасения". В ее рамках выплаты смогут оформить пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные и другие уязвимые категории граждан.

Об этом говорится в сообщении одного из городских советов в соцсети Facebook.

Кто сможет получить денежную помощь в августе

Как отмечается, программа от WFP и "Ангелов Спасения" охватит жителей Никополя Днепропетровской области.

Всемирная продовольственная программа является гуманитарной организацией ООН, предоставляющей продовольственную помощь во всем мире, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций и конфликтов, основанная в 1962 году. БФ "Ангелы Спасения" является партнером ООН, предоставляющим гуманитарную и многогранную поддержку гражданам, пострадавшим от войны в Украине.

Они совместно в рамках сотрудничества с Никопольским городским советом, реализуют программу помощи, которая продлится почти до конца августа 2025 года.

Размер помощи составляет 1,2 тыс. грн на одного человека в домохозяйстве. Претендовать на выплаты смогут только уязвимые категории граждан. Средства предоставят:

лицам с инвалидностью первой-третьей групп;

одиноким матерям/отцам (необходима справка о статусе/свидетельство о рождении детей);

малообеспеченным семьям (нужен документ о назначении социальной помощи);

гражданам пенсионного возраста (более 60 лет);

многодетным семьям (необходимы свидетельства о рождении детей);

семьям погибших из-за российской агрессии;

женам умерших граждан, пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС;

лицам, которые потеряли кормильца.

Объявление. Источник: Никопольский горсовет

Как зарегистрироваться на выплаты в Никополе

По данным горсовета, регистрация на получение финансовой помощи от WFP и "Ангелов Спасения" продлится до 28 августа включительно.

Для этого ежедневно будут работать пункты регистрации с 8:00 до 15:00 в таких заведениях: клуб "Славутич", НКДЦ, лицеи № 8, 19, 26, гимназии № 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 25.

"Если вы уже получали эту помощь в течение 2025 года, необходимо пройти повторную регистрацию! Регистрация не гарантирует получение денежной помощи. Решение о выплате принимает фонд!" — отметили в горсовете.

Граждане должны с собой иметь следующие документы:

украинский паспорт;

идентификационный код;

документ, где подтверждается принадлежность к уязвимой категории;

банковские реквизиты IBAN (для начисления помощи, однако в случае отсутствия, деньги можно будет получить через отделение "Укрпочты".

При условии, если гражданин не способен лично прийти в пункт регистрации, то это может сделать его представитель. Поэтому обязательно нужно иметь оригиналы документов как представителя, так и лица, на кого будет оформлена помощь.

Детали относительно процесса регистрации или получения помощи можно узнать, обратившись на горячую линию БФ "Ангелы Спасения" по номеру: 0 800 33 46 20.

