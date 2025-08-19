Выплаты в августе — кто и где из украинцев получит от УВКБ ООН 10,8 тыс. грн

Украинская валюта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Стартовала регистрация на программу по предоставлению многоцелевой программы помощи от Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одном из украинских городов. В рамках программы граждане получат финансовую поддержку на трехмесячный период.

Правила предоставления денежной помощи от УВКБ ООН

Речь идет о единовременной денежной помощи, рассчитанной на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, жизнь которых нарушили военные действия, проживающих в городе Ахтырка Сумской области.

В частности, одним из условий для переселенцев является то, чтобы срок их перемещения не превышал последние шесть месяцев по стране. Также важным является факт отсутствия аналогичной помощи от других организаций в течение последних трех месяцев. Последнее требование также актуально и для тех граждан, которые вернулись из-за границы на свой постоянный адрес проживания.

Как отмечают организаторы в сообщении, еще одним условием в отборе является наличие одного из критериев уязвимости. Приоритет на выплаты предоставлен:

одиноким отцам или матерям, которые воспитывают малолетних детей, или имеют в семье пожилых людей;

лицам пожилого возраста от 55 лет, или если сами воспитывают детей до 18 лет;

лицам с особыми потребностями (тяжелые заболевания/группы инвалидности).

Доход на одного члена в семье не должен превышать сумму в 5,4 тыс. грн за месяц.

Размер финпомощи и как получить

Сумма денежной помощи в 2025 году остается неизменной. Семьи получат по 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в течение трех месяцев. То есть в целом каждому члену семьи начислят по 10,8 тыс. грн.

Подать заявки на выплаты в г. Ахтырка на среду 20 августа 2025 года можно по предварительной записи по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38. После этого организаторы пригласят на выдачу помощи по адресу: ул. Парковая, 2А.

Во время регистрации должны присутствовать все члены семьи заявителя. При себе нужно иметь пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

справка с подтверждением принадлежности к категории уязвимости;

номер телефона;

справка переселенца.

