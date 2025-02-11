Выплаты в феврале — где открыта регистрация на помощь от УВКБ ООН

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года некоторые жители Сумской области могут зарегистрироваться на финансовую помощь в рамках программы многоцелевой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Приезд мобильных бригад Благотворительного фонда "Право на защиту" для сбора данных ожидается в ряде населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН в Telegram.

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Условия программы помощи от УВКБ ООН

Финпомощь от УВКБ ООН доступна для граждан из числа переселенцев и беженцев, которые пострадали из-за российской агрессии и были вынуждены покидать собственные дома. Выплаты доступны даже тем, кто вернулся домой после выезда:

переселенцы (переместились в течение последних полгода);

беженцы, прибывшие из-за границы (перемещались в течение последних шести месяцев).

Выплаты предоставят наиболее уязвимым гражданам. Заявки могут подавать:

неполные семьи (где есть только отец или мать) с несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми;

семьи, где из старших есть только граждане пожилого возраста, или которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи, где есть больные люди (тяжелые болезни/инвалидность).

Сумма денежной помощи и как подать заявку

Согласно программе, можно получить по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи (по 3,6 тыс. грн сразу за три месяца).

Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу финпомощи можно по телефону пункта сбора данных в Сумах — 063 182 68 38.

Приезд мобильных бригад БФ "Право на защиту" для сбора данных ожидается в ряде населенных пунктов:

12 февраля 2025 года: Лебедин (Лебединская ТГ), адрес приема — площадь Соборная 32 (отдел культуры и туризма), часы работы: 10:30-15:30. По предварительной записи.

13 февраля 2025 года: Тростянец (Тростянецкая ТГ), адрес приема — ул. Заводская, 2А (МКП), часы работы: 10:30-14:00. По предварительной записи.

14 февраля 2025 года: Боромля (Боромлянская ТГ), адрес приема — ул. Сумская, 10, часы работы: 10:00-16:00. По предварительной записи.

Также подать заявку можно в Сумах. Часы работы пункта сбора данных — будние дни с 9:00 до 16:00.

Напомним, некоторые украинцы могут зарегистрироваться на финпомощь от Эстонского совета по делам беженцев. Можно получить по 10,8 тыс. грн в одни руки.

Также сообщали, что граждане в феврале могут получить два вида финансовой помощи. Тем, кто пострадал в результате войны, выплатят от 5 тыс. грн.