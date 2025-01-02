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Финпомощь от УВКБ ООН — кто получит 11 тыс. грн в январе

2 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в январе 2025 года — где доступна помощь от УВКБ ООН
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы, начиная с января текущего года, смогут подать заявки на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в ряде городов. Как и прежде, выплаты предусмотрены для наиболее уязвимых категорий граждан среди переселенцев.

Об этом говорится на портале УВКБ ООН.

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Условия программы помощи переселенцам

Согласно правилам предоставления выплат от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на денежную поддержку в новом году будут иметь право следующие категории населения:

  • граждане, имеющие официальный статус внутреннего переселенца, и переехавшие только за последние шесть месяцев;
  • граждане, вернувшиеся в Украину после выезда за границу;
  • граждане, которые были вынуждены покинуть дома и уехать в другой регион, а нынче вернулись.

Также есть определенные критерии уязвимости, гарантирующие оказание помощи:

  • детей воспитывает один отец или мать, в семье есть люди старше 55 лет;
  • несовершеннолетних детей воспитывают пожилые люди от 55 лет/одинокое лицо;
  • в семье есть лица с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью;
  • у семьи низкие доходы в расчете на одного человека.

Выплаты рассчитаны для лиц, не получавших финпомощь от ООН или других благотворителей с учетом критериев уязвимости.

Те, кто раньше получал денежную помощь от международных организаций как переселенцы после вынужденной эвакуации, однако вернулись домой, будут иметь право на помощь при наличии одной из категорий уязвимости.

Размер денежной помощи на одного члена семьи будет составлять 10,8 тыс. грн.

Как и где можно будет подать заявку на выплаты

В этом году пункты сбора данных на многоцелевую финпомощь от УВКБ ООН должны заработать с 13 января.

В частности, зарегистрироваться можно будет в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Чернигове.

В пунктах сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Для того чтобы подать заявку на финпомощь, необходимо предоставить оригиналы документов каждого члена семьи:

  • паспорт гражданина или свидетельство о рождении детей;
  • идентификационный код;
  • номер банковской карты;
  • документы, где подтверждается принадлежность к одной из категорий уязвимости;
  • номер телефона.

Горячая линия для уточнения вопросов: 0 800 307 711 (пн — пт с 09:00 до 18:00).

Напомним, в Херсоне граждане смогут получить выплаты в рамках программы "Социальная защита". Размер денежной помощи — 3-5 тыс. гривен.

Также мы писали, что переселенцы получат выплаты на проживание в 2025 году. Для такой категории граждан заработает новый вид помощи.

выплаты ООН финансовая помощь материальная помощь ВПЛ денежная помощь

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