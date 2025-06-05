Выплаты от УВКБ ООН — кому снова доступна возможность получить средства в июне

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 5 июня 2025 года открыло регистрацию на денежную помощь для жителей Киева. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий населения.

Об этом говорится в сообщении представителей УВКБ ООН в Telegram.

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Условия программы помощи от УВКБ ООН в Киеве

На помощь могут рассчитывать некоторые внутренние переселенцы и беженцы, если не получали недавно другой подобной помощи. А именно:

если переселенцы не имели помощи от других организаций в течение последних трех месяцев, а выехали не позднее шести месяцев назад;

если переселенцы вернулись из другого региона на прежнее место жительства не позднее полугода назад и им не выплачивали помощь другие организации за последние три месяца;

если беженцы, которые выехали с 24 февраля 2022 года, вернулись домой, и им не оказывали помощь в течение трех месяцев.

Также на выплаты смогут претендовать граждане при следующих обстоятельствах:

трудное финансовое положение, когда размер дохода на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн в месяц;

неполная семья имеет малолетних детей или пожилых людей;

в семье из старших есть только люди от 55 лет, которые занимаются воспитанием детей до 18 лет;

в семье есть лица, которые имеют особые потребности (тяжелая болезнь/инвалидность).

Регистрация на финансовую помощь и необходимые документы

Зарегистрироваться на прием на предоставление денежной помощи от УВКБ ООН можно при условии заполнения специальной формы.

"В случае успешного заполнения формы необходимо ожидать звонка от работников БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие условиям программы и назначения даты, времени и адреса приема. Прием осуществляется исключительно по предварительной записи", — добавили организаторы.

Если заявку одобрят, то граждане должны с собой взять следующие документы для каждого члена семьи:

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность и идентификационный код;

справку внутреннего переселенца (при наличии);

банковскую карту заявителя;

свидетельство о рождении ребенка (для каждого);

документ, где удостоверяется законная опека (при наличии);

удостоверение/медицинскую справку в случае инвалидности/хронической болезни.

Каждый из семьи сможет получить по почти 11 тыс. грн: по 3,6 тыс. грн ежемесячно. Однако средства начислят на банковский счет одним платежом.

Ранее мы писали, что в рамках программы "Женская сила!" украинки могут получить более 1 тыс. долларов на бизнес. Проект направлен на гражданок, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Также рассказывали, что в Полтавской и Черниговской областях граждане могут получить финпомощь на развитие предпринимательства. По этой программе выплатят до 3 тыс. евро.