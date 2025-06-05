Виплати від УВКБ ООН — кому знову доступна можливість отримати кошти у червні

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 5 червня 2025 року відкрило реєстрацію на грошову допомогу для жителів Києва. Виплати передбачені для вразливих категорій населення.

Про це йдеться у повідомленні представників УВКБ ООН у Telegram.

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Умови програми допомоги від УВКБ ООН у Києві

На допомогу можуть розраховувати деякі внутрішні переселенці та біженці, якщо не отримували недавно іншої подібної допомоги. А саме:

якщо переселенці не мали допомогу від інших організацій упродовж останніх трьох місяців, а виїхали не пізніше шести місяців тому;

якщо переселенці повернулись з іншого регіону на колишнє місце проживання не пізніше пів року тому і їм не виплачували допомогу інші організації за останні три місяці;

якщо біженці, які виїхали з 24 лютого 2022 року, повернулись додому, і їм не надавали допомогу протягом трьох місяців.

Також на виплати зможуть претендувати громадяни за таких обставин:

скрутне фінансове становище, коли розмір доходу на одну особу не перевищує 5,4 тис. грн за місяць;

неповна родина має малолітніх дітей чи людей похилого віку;

у сім'ї зі старших є лише люди від 55 років, які займаються вихованням дітей до 18 років;

у родині є особи, які мають особливі потреби (тяжка хвороба/інвалідність).

Реєстрація на фінансову допомогу та необхідні документи

Зареєструватися на прийом на надання грошової допомоги від УВКБ ООН можна за умови заповнення спеціальної форми.

"У разі успішного заповнення форми необхідно очікувати на дзвінок від працівників БФ "Право на захист" для проходження попередньої перевірки на відповідність умовам програми та призначення дати, часу та адреси прийому. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом", — додали організатори.

Якщо заявку схвалять, то громадяни мають з собою взяти такі документи для кожного члена сім'ї:

паспорт/інший документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код;

довідку внутрішнього переселенця (за наявності);

банківську картку заявника;

свідоцтво про народження дитини (для кожної);

документ, де посвідчується законна опіка (за наявності);

посвідчення/медичну довідку в разі інвалідності/хронічної хвороби.

Кожен із родини зможе отримати по майже 11 тис. грн: по 3,6 тис. грн щомісяця. Однак кошти нарахують на банківський рахунок одним платежем.

Раніше ми писали, що в рамках програми "Жіноча сила!" українки можуть отримати понад 1 тис. доларів на бізнес. Проєкт спрямований на громадянок, які потрапили у складні життєві обставини.

Також розповідали, що у Полтавській та Чернігівській областях громадяни можуть отримати фіндопомогу на розвиток підприємництва. За цією програмою виплатять до 3 тис. євро.