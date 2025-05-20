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Финпомощь от УВКБ ООН — кто и где получит 11 тыс. грн

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Дата публикации 20 мая 2025 08:00
Выплата 11 тыс. грн от УВКБ ООН — где открыли регистрацию на помощь
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло сбор заявок на предоставление денежной помощи. Выплаты доступны уязвимым категориям граждан Днепропетровской области.

Об этом говорится в Telegram-канале представителей УВКБ ООН.

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Условия программы финпомощи от УВКБ ООН

Помощь предусмотрена для внутренних переселенцев и беженцев, пострадавших от войны. Выплаты доступны:

  • внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которым не предоставляли помощь от других организаций в течение последних трех месяцев;
  • переселенцам, которые вернулись из другой области, которым не выплачивали средства другие организации за последний квартал;
  • беженцам, которые прибыли домой из-за границы, и не предоставлялась помощь от организаций в течение трех месяцев.

Кроме того — заявители должны подпадать под следующие критерии:

  • низкое финансовое состояние — размер дохода на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн за один месяц;
  • в семье есть малолетние дети, пожилые люди, есть только кто-то один из родителей;
  • в семье из старших есть только пожилые люди, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;
  • есть лица, которые имеют особые потребности (тяжелая болезнь/инвалидность).

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Как отмечается, размер денежной помощи не изменился — 3,6 тыс. грн за один месяц, а продлится финансирование три месяца. То есть каждому члену семьи выплатят максимально по почти 11 тыс. грн.

Регистрирует на предоставление денежной помощи партнер УВКБ ООН — благотворительный фонд "Право на защиту".

Заявки будут принимать до 23 мая 2025 года в будни с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Днепр, ул. Половицкая, 9.

С собой необходимо иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:

  • идентификационный код;
  • паспорт/другие документы, удостоверяющие личность;
  • справка внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • банковская карта заявителя;
  • свидетельство о рождении детей (если есть дети);
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);
  • удостоверение/медсправка в случае инвалидности или хронической болезни (при наличии).

Во время регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства.

"Как будет набрано количество людей, которое мы можем обработать — очередь будет закрыта", — добавили организаторы.

Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовала программа помощи от Норвежского совета по делам беженцев. Она предусматривает предоставление выплат в 10,8 тыс. грн.

Также сообщалось, что в мае некоторым украинцам можно будет подать заявки на выплату средств от UNHCR Ukraine. Такая поддержка предусмотрена для жителей одного из прифронтовых регионов.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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