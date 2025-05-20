Выплата 11 тыс. грн от УВКБ ООН — где открыли регистрацию на помощь

Финпомощь от УВКБ ООН — кто и где получит 11 тыс. грн
В мае 2025 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло сбор заявок на предоставление денежной помощи. Выплаты доступны уязвимым категориям граждан Днепропетровской области.
Об этом говорится в Telegram-канале представителей УВКБ ООН.
Условия программы финпомощи от УВКБ ООН
Помощь предусмотрена для внутренних переселенцев и беженцев, пострадавших от войны. Выплаты доступны:
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которым не предоставляли помощь от других организаций в течение последних трех месяцев;
- переселенцам, которые вернулись из другой области, которым не выплачивали средства другие организации за последний квартал;
- беженцам, которые прибыли домой из-за границы, и не предоставлялась помощь от организаций в течение трех месяцев.
Кроме того — заявители должны подпадать под следующие критерии:
- низкое финансовое состояние — размер дохода на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн за один месяц;
- в семье есть малолетние дети, пожилые люди, есть только кто-то один из родителей;
- в семье из старших есть только пожилые люди, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;
- есть лица, которые имеют особые потребности (тяжелая болезнь/инвалидность).
Как зарегистрироваться на денежную помощь
Как отмечается, размер денежной помощи не изменился — 3,6 тыс. грн за один месяц, а продлится финансирование три месяца. То есть каждому члену семьи выплатят максимально по почти 11 тыс. грн.
Регистрирует на предоставление денежной помощи партнер УВКБ ООН — благотворительный фонд "Право на защиту".
Заявки будут принимать до 23 мая 2025 года в будни с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Днепр, ул. Половицкая, 9.
С собой необходимо иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:
- идентификационный код;
- паспорт/другие документы, удостоверяющие личность;
- справка внутренне перемещенного лица (при наличии);
- банковская карта заявителя;
- свидетельство о рождении детей (если есть дети);
- документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);
- удостоверение/медсправка в случае инвалидности или хронической болезни (при наличии).
Во время регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства.
"Как будет набрано количество людей, которое мы можем обработать — очередь будет закрыта", — добавили организаторы.
Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовала программа помощи от Норвежского совета по делам беженцев. Она предусматривает предоставление выплат в 10,8 тыс. грн.
Также сообщалось, что в мае некоторым украинцам можно будет подать заявки на выплату средств от UNHCR Ukraine. Такая поддержка предусмотрена для жителей одного из прифронтовых регионов.
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