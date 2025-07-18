Выплаты от УВКБ ООН — где можно будет подать заявку на помощь в 3,6 тыс. грн

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) откроет регистрацию на предоставление денежной помощи в Днепропетровской области. Выплаты предусмотрены для тех граждан, кто был вынужден покидать свои дома из-за агрессии РФ.

Об этом говорится в сообщении представителей УВКБ ООН в Telegram.

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Условия программы помощи от УВКБ ООН

Как отмечается, помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будет доступна в Кривом Роге. Она будет предоставлена только для двух категорий граждан, если не получали финпомощь от организации за прошедшие три месяца. Выплаты получат:

внутренние переселенцы с перемещением не более чем шесть месяцев; беженцы, которые прибыли из-за границы после выезда.

Среди требований на право помощи — трудное финансовое положение: доход не более 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Также надо иметь следующие критерии уязвимости:

одинокая мать или отец, которые воспитывают детей до 18 лет или имеют лиц пожилого возраста;

семья состоит только из граждан пожилого возраста от 55 лет;

домохозяйство из пожилых людей, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Речь идет о сумме выплаты в 10,8 тыс. грн на каждого человека, которые охватят трехмесячный период по 3,6 тыс. грн.

Как получить финпомощь в Кривом Роге

Зарегистрироваться на финпомощь в Кривом Роге можно будет только в один день.

"21 июля 2025 года (только в эту дату — 1 день) в г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова 5, будет открыта запись на регистрацию на денежную помощь от УВКБ ООН", — говорится в сообщении.

Консультация и запись на регистрацию будет происходить в порядке живой очереди.

Во время консультации и записи обязательно нужно:

перечислить всех желающих на выплаты;

иметь идентификационные коды и паспорта всех людей, кого нужно записать;

указать родственные связи;

иметь статус ВПЛ за последние шесть месяцев.

График работы на 21 июля: 09:30-15:00.

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