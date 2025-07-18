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Главная Финансы Финпомощь от УВКБ ООН — как и где можно получить 3,6 тыс. грн

Финпомощь от УВКБ ООН — как и где можно получить 3,6 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 11:00
Выплаты от УВКБ ООН — где можно будет подать заявку на помощь в 3,6 тыс. грн
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) откроет регистрацию на предоставление денежной помощи в Днепропетровской области. Выплаты предусмотрены для тех граждан, кто был вынужден покидать свои дома из-за агрессии РФ.

Об этом говорится в сообщении представителей УВКБ ООН в Telegram.

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Условия программы помощи от УВКБ ООН

Как отмечается, помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будет доступна в Кривом Роге. Она будет предоставлена только для двух категорий граждан, если не получали финпомощь от организации за прошедшие три месяца. Выплаты получат:

  1. внутренние переселенцы с перемещением не более чем шесть месяцев;
  2. беженцы, которые прибыли из-за границы после выезда.

Среди требований на право помощи — трудное финансовое положение: доход не более 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Также надо иметь следующие критерии уязвимости:

  • одинокая мать или отец, которые воспитывают детей до 18 лет или имеют лиц пожилого возраста;
  • семья состоит только из граждан пожилого возраста от 55 лет;
  • домохозяйство из пожилых людей, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • семья имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Речь идет о сумме выплаты в 10,8 тыс. грн на каждого человека, которые охватят трехмесячный период по 3,6 тыс. грн.

Как получить финпомощь в Кривом Роге

Зарегистрироваться на финпомощь в Кривом Роге можно будет только в один день.

"21 июля 2025 года (только в эту дату — 1 день) в г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова 5, будет открыта запись на регистрацию на денежную помощь от УВКБ ООН", — говорится в сообщении.

Консультация и запись на регистрацию будет происходить в порядке живой очереди.

Во время консультации и записи обязательно нужно:

  • перечислить всех желающих на выплаты;
  • иметь идентификационные коды и паспорта всех людей, кого нужно записать;
  • указать родственные связи;
  • иметь статус ВПЛ за последние шесть месяцев.

График работы на 21 июля: 09:30-15:00.

Ранее мы писали, что в Николаеве действует программа при финподдержке правительства Дании. В ее рамках граждане могут получить помощь на развитие бизнеса в размере 124 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что во Львовской области Украинский Красный Крест реализует грантовую программу, которая также призвана поддержать предпринимательство в регионе. Участники смогут получить до 100 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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