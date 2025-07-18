Выплаты от УВКБ ООН — где можно будет подать заявку на помощь в 3,6 тыс. грн

Финпомощь от УВКБ ООН — как и где можно получить 3,6 тыс. грн
Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) откроет регистрацию на предоставление денежной помощи в Днепропетровской области. Выплаты предусмотрены для тех граждан, кто был вынужден покидать свои дома из-за агрессии РФ.
Об этом говорится в сообщении представителей УВКБ ООН в Telegram.
Условия программы помощи от УВКБ ООН
Как отмечается, помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будет доступна в Кривом Роге. Она будет предоставлена только для двух категорий граждан, если не получали финпомощь от организации за прошедшие три месяца. Выплаты получат:
- внутренние переселенцы с перемещением не более чем шесть месяцев;
- беженцы, которые прибыли из-за границы после выезда.
Среди требований на право помощи — трудное финансовое положение: доход не более 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.
Также надо иметь следующие критерии уязвимости:
- одинокая мать или отец, которые воспитывают детей до 18 лет или имеют лиц пожилого возраста;
- семья состоит только из граждан пожилого возраста от 55 лет;
- домохозяйство из пожилых людей, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- семья имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми болезнями.
Речь идет о сумме выплаты в 10,8 тыс. грн на каждого человека, которые охватят трехмесячный период по 3,6 тыс. грн.
Как получить финпомощь в Кривом Роге
Зарегистрироваться на финпомощь в Кривом Роге можно будет только в один день.
"21 июля 2025 года (только в эту дату — 1 день) в г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова 5, будет открыта запись на регистрацию на денежную помощь от УВКБ ООН", — говорится в сообщении.
Консультация и запись на регистрацию будет происходить в порядке живой очереди.
Во время консультации и записи обязательно нужно:
- перечислить всех желающих на выплаты;
- иметь идентификационные коды и паспорта всех людей, кого нужно записать;
- указать родственные связи;
- иметь статус ВПЛ за последние шесть месяцев.
График работы на 21 июля: 09:30-15:00.
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