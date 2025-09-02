Выплаты от OCHA Ukraine — кому доступны гранты в 1 тыс. долларов

Деньги от OCHA Ukraine — кому выплатят 1 тыс. долларов
Жители трех украинских регионов могут зарегистрироваться в программе по предоставлению грантов для ведения сельского хозяйства. Ее реализуют при финансовой поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине (OCHA Ukraine).
Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Ангелы Спасения" в Telegram.
Подробнее о программе помощи от OCHA Ukraine
Как отмечается, получить денежную помощь на ведение сельского хозяйства могут семьи из северных и южных областей. А именно:
- в Николаевской области: Баштанский, Николаевский районы;
- в Сумской области: Ахтырский, Сумской, Конотопский, Шосткинский районы;
- в Черниговской области: Черниговский район.
Помощь рассчитана на граждан, которые относятся к уязвимым категориям. В связи с этим подать заявки смогут семьи, которые:
- являются внутренними переселенцами из зон активных боевых действий/оккупированных территорий;
- у которых повреждено жилье из-за войны;
- потеряли кормильца в связи с войной.
Размер помощи и как подать заявку
Речь идет о денежной помощи в размере 1 тыс. долларов США (в гривне по официальному курсу), которую можно использовать на нужды сельского хозяйства. Средства можно направить на покупку семян, удобрения, инструментов, теплиц, скота, птицы и кормов.
Обязательным условием является предоставление отчетности (чеков, договоров, накладных).
Для тех, кто хочет зарегистрироваться в программе, доступна онлайн-форма.
Отбор участников состоится с учетом уровня уязвимости домохозяйства.
Напомним, жители одного из украинских регионов могут получить грант до 3 тыс. долларов на бизнес. Речь идет о приобщении к образовательной программе "Право на бизнес: курс для предпринимателей".
Также мы писали, что БФ Stabilization support services окажет помощь жителям Запорожской, Николаевской, Сумской и Черниговской области. Речь идет о выплате 11 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!