Выплаты от OCHA Ukraine — кому доступны гранты в 1 тыс. долларов

Жители трех украинских регионов могут зарегистрироваться в программе по предоставлению грантов для ведения сельского хозяйства. Ее реализуют при финансовой поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине (OCHA Ukraine).

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Ангелы Спасения" в Telegram.

Подробнее о программе помощи от OCHA Ukraine

Как отмечается, получить денежную помощь на ведение сельского хозяйства могут семьи из северных и южных областей. А именно:

в Николаевской области: Баштанский, Николаевский районы;

в Сумской области: Ахтырский, Сумской, Конотопский, Шосткинский районы;

в Черниговской области: Черниговский район.

Помощь рассчитана на граждан, которые относятся к уязвимым категориям. В связи с этим подать заявки смогут семьи, которые:

являются внутренними переселенцами из зон активных боевых действий/оккупированных территорий;

у которых повреждено жилье из-за войны;

потеряли кормильца в связи с войной.

Размер помощи и как подать заявку

Речь идет о денежной помощи в размере 1 тыс. долларов США (в гривне по официальному курсу), которую можно использовать на нужды сельского хозяйства. Средства можно направить на покупку семян, удобрения, инструментов, теплиц, скота, птицы и кормов.

Обязательным условием является предоставление отчетности (чеков, договоров, накладных).

Для тех, кто хочет зарегистрироваться в программе, доступна онлайн-форма.

Отбор участников состоится с учетом уровня уязвимости домохозяйства.

