Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога від УВКБ ООН — де доступні виплати у 3,6 тис. грн

Фіндопомога від УВКБ ООН — де доступні виплати у 3,6 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:00
Виплати у 3,6 тис. грн — де діє програма допомоги від УВКБ ООН у вересні
Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У вересні 2025 року українці отримали можливість зареєструватися у програмі допомоги від представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в одному з міст Сумської області. Виплата розрахована на дві категорії громадян.

Про це інформує пресслужба організації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Де доступна грошова допомога від УВКБ ООН

УВКБ ООН регулярно надає в Сумській області фіндопомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, яким довелося переїжджати через російську агресію. Цього разу, за даними організаторів, реєстрація на фіндопомогу в рамках програми буде доступна у місті Кролевець.

Організація виплачує кожному члену родини по 3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців. Однак кошти надійдуть одним траншем у сумі 10,8 тис. грн. 

Важливо, щоб вищевказані дві категорії громадян до цього не мали аналогічної допомоги від інших українських чи іноземних фондів за попередні три місяці. Також серед вимог до переселенців — термін переміщення по країні не повинен перевищувати шість місяців.

Пріоритетно допомога буде надана ВПО та біженцям без вимоги щодо термінів переміщення за наявності одного з критеріїв вразливості:

  • у родині є лише матір чи батько, які мають дітей до 18 років чи осіб від 55 років;
  • родина складається тільки з громадян похилого віку, або, які виховують неповнолітніх дітей;
  •  є особи з важкими хворобами чи інвалідністю.

Також необхідно, щоб щомісячний дохід домогосподарства на одну особу був нижчим за суму у 5,4 тис. грн.

Як відбувається реєстрація на грошову допомогу

Фінансову допомогу від УВКБ ООН можна буде оформити у м. Кролевець, попередньо записавшись у чергу за номером телефону. 

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 3 серпня 2025 (середа), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 09:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Також надалі будуть заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН  в інших містах Сумської області.

Раніше ми писали, що в трьох областях можна зареєструватися у грантовій програмі та отримати 1 тис. доларів. Кошти нададуть на сільське господарство.  

Також ми розповідали, що в одному з регіонів діє програма "Право на бізнес: курс для підприємців". В її рамках можна буде отримати на бізнес до 3 тис. доларів

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації