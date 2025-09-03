Виплати у 3,6 тис. грн — де діє програма допомоги від УВКБ ООН у вересні

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У вересні 2025 року українці отримали можливість зареєструватися у програмі допомоги від представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в одному з міст Сумської області. Виплата розрахована на дві категорії громадян.

Де доступна грошова допомога від УВКБ ООН

УВКБ ООН регулярно надає в Сумській області фіндопомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, яким довелося переїжджати через російську агресію. Цього разу, за даними організаторів, реєстрація на фіндопомогу в рамках програми буде доступна у місті Кролевець.

Організація виплачує кожному члену родини по 3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців. Однак кошти надійдуть одним траншем у сумі 10,8 тис. грн.

Важливо, щоб вищевказані дві категорії громадян до цього не мали аналогічної допомоги від інших українських чи іноземних фондів за попередні три місяці. Також серед вимог до переселенців — термін переміщення по країні не повинен перевищувати шість місяців.

Пріоритетно допомога буде надана ВПО та біженцям без вимоги щодо термінів переміщення за наявності одного з критеріїв вразливості:

у родині є лише матір чи батько, які мають дітей до 18 років чи осіб від 55 років;

родина складається тільки з громадян похилого віку, або, які виховують неповнолітніх дітей;

є особи з важкими хворобами чи інвалідністю.

Також необхідно, щоб щомісячний дохід домогосподарства на одну особу був нижчим за суму у 5,4 тис. грн.

Як відбувається реєстрація на грошову допомогу

Фінансову допомогу від УВКБ ООН можна буде оформити у м. Кролевець, попередньо записавшись у чергу за номером телефону.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 3 серпня 2025 (середа), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 09:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Також надалі будуть заплановані виїзди мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в інших містах Сумської області.

