Выплаты от UNHCR Ukraine — в каком городе собирают заявки на помощь в 10,8 тыс. грн

Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве 22 июля откроется регистрация в программе финансовой помощи от UNHCR Ukraine, в рамках которой гарантируют выплаты в 10,8 тыс. грн. Организаторы обнародовали требования по предоставлению средств.

Об этом информирует пресс-служба представителей UNHCR Ukraine в Telegram.

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Условия программы финансовой помощи

Согласно программе, поддержка граждан от UNHCR Ukraine в Киеве предусмотрена для таких категорий:

внутренние переселенцы с перемещением не более полугода, которым организации не выплачивали аналогичную помощь за последние три месяца;

беженцы, которые вернулись из-за границы после вынужденного выезда, если не имели финподдержку за прошедшие три месяца.

Главным условием является неудовлетворительное финансовое состояние семьи: ежемесячный доход на одного человека ниже 5,4 тыс. грн.

В первую очередь помощь без вышеуказанных условий предоставят тем, кто имеет такие жизненные ситуации:

неполная семья, где отец или мать самостоятельно воспитывают детей до 18 лет или есть лица старшего возраста, которым от 55 лет;

домохозяйство состоит только из граждан пожилого возраста от 55 лет;

в домохозяйстве пожилые люди воспитывают одного или несколько несовершеннолетних детей;

в семье есть лица, которые по официальным заключениям врачей нуждаются в посторонней помощи. Речь идет о людях с инвалидностью первой-третьей групп или тех, у кого диагностированы тяжелые болезни.

Общий размер денежной помощи составляет 10,8 тыс. грн на каждого человека (охватит трехмесячный период по 3,6 тыс. грн).

Как получить финпомощь в Киеве

Получить финпомощь в Киеве можно, заполнив специальную онлайн-форму, которую откроют 22 июля в 12:00.

После этого, если граждане предварительно подпадут под критерии, поступит звонок от работников пункта сбора данных на денежную помощь от БФ "Право на защиту". После прохождения предварительной проверки на соответствие условиям человека могут пригласить в офис, назначив дату, время и адрес приема.

"Прием осуществляется исключительно по предварительной записи. Перед заполнением формы рекомендуем воспользоваться опросником, чтобы определить подпадаете ли вы/ваша семья под условия", — сообщают организаторы.

Также можно уточнить детали:

по телефону горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711;

электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

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