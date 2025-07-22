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Головна Фінанси Фіндопомога від UNHCR Ukraine — як можна отримати 10,8 тис. грн

Фіндопомога від UNHCR Ukraine — як можна отримати 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 11:00
Виплати від UNHCR Ukraine — в якому місті збирають заявки на допомогу у 10,8 тис. грн
Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві 22 липня відкриється реєстрація у програмі фінансової допомоги від UNHCR Ukraine, в рамках якої гарантують виплати у 10,8 тис. грн. Організатори оприлюднили вимоги щодо надання коштів.

Про це інформує пресслужба представників UNHCR Ukraine у Telegram.

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Умови програми фінансової допомоги

Згідно з програмою, підтримка громадян від UNHCR Ukraine у Києві передбачена для таких категорій:

  • внутрішні переселенці з переміщенням не більше пів року, яким організації не виплачували аналогічну допомогу за останні три місяці;
  • біженці, які повернулися з-за кордону після вимушеного виїзду, якщо не мали фінпідтримку за минулі три місяці.

Головною умовою є незадовільний фінансовий стан родини: щомісячний дохід на одну людину нижчий за 5,4 тис. грн.

Першочергово допомогу без вищевказаних умов нададуть тим, хто має такі життєві ситуації:

  • неповна родина, де батько чи мати самостійно виховують дітей до 18 років чи є особи старшого віку, яким від 55 років;
  • домогосподарство складається тільки з громадян похилого віку від 55 років;
  • у домогосподарстві люди похилого віку виховують одну чи кілька неповнолітніх дітей;
  • у родині є особи, які за офіційними висновками лікарів потребують сторонньої допомоги. Йдеться про людей з інвалідністю першої-третьої груп чи тих, у кого діагностовані важкі хвороби.

Загальний розмір грошової допомоги становить 10,8 тис. грн на кожну особу (охопить тримісячний період по 3,6 тис. грн).

Як отримати фіндопомогу у Києві

Отримати фіндопомогу у Києві можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму, яку відкриють 22 липня о 12:00.

Після цього, якщо громадяни попередньо підпадуть під критерії, надійде дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від БФ "Право на захист". Після проходження попередньої перевірки на відповідність умовам людину можуть запросити в офіс, призначивши дату, час та адресу прийому.

"Прийом здійснюється виключно за попереднім записом. Перед заповненням форми рекомендуємо скористатись опитувальником, щоб визначити чи підпадаєте ви/ваша родина під умови", — повідомляють організатори.

Також можна уточнити деталі:

  • за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711;
  • електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Раніше ми писали, що український Червоний Хрест надасть виплати в рамках програми допомоги бізнесу під час війни. Громадяни зможуть отримати до 100 тис. грн

Також ми розповідали про те, що доступна грошова допомога у Полтавській області. За програмою за підтримки Німеччини, кошти нададуть особам з інвалідністю. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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