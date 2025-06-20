Выплата 10,8 тыс. гривен — кто получит помощь от UNHCR в июне

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских городов снова доступна возможность регистрации в программе финансовой поддержки от UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Речь идет о помощи для уязвимых категорий граждан.

Об этом проинформировала пресс-служба организации в Telegram.

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По данным организаторов, регистрация на выплаты от UNHCR Ukraine снова доступна для жителей города Запорожье.

В рамках программы каждый член семьи, имеющий право на помощь, получит по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на трехмесячный период). Такую сумму рассчитали, основываясь на размере минимальной потребительской корзины.

Помощь будет доступна исключительно для граждан, которые относятся к уязвимым категориям, и были вынуждены покидать собственные дома из-за российской агрессии. А именно:

для лиц, которые переезжали в течение последних шести месяцев, или же вернулись в дома после выезда, и не участвовали в подобных программах помощи предыдущие три месяца;

для беженцев, которые после вынужденного выезда за пределы страны вернулись на прежний адрес проживания, и также не имели аналогичной финподдержки за последние три месяца.

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — уточняют представители организации.

Речь идет о таких критериях уязвимости:

семья является неполной, где есть только отец, мать или опекун, с детьми до 18 лет и лицами старшего возраста (от 55 лет);

домохозяйство состоит только из пожилых людей и несовершеннолетних детей;

в семье есть лица, у которых диагностированы тяжелые болезни или есть группа инвалидности.

Ключевым требованием также является документальное подтверждение низкого уровня доходов заявителя. Они не могут превышать сумму в 5,4 тыс. грн на каждого члена домохозяйства.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане могут подать заявку на запись в очередь на регистрацию на денежную помощь от UNHCR Ukraine, заполнив специальную онлайн-форму.

Офис работает по адресу в будни с 9:00 до 17:00: г. Запорожье, бул. Центральный, 19А.

"Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье возобновлена, обязательно заполните форму. Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет", — говорится в сообщении.

Гражданам нужно собрать такой пакет документов (на каждого члена семьи при наличии):

паспорт гражданина/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный номер;

свидетельство о рождении детей;

номер карты для выплат;

документ, где есть подтверждение категории уязвимости;

указать номер мобильного телефона.

Также можно получить консультацию и записаться в очередь на регистрацию по телефону: 063 182 68 96 (работает каждую среду с 9:00 до 16:30).

Напомним, организация "Mercy Corps" открыла регистрацию на предоставление финансовой помощи от 3 тыс. долларов для женщин на старт или развитие собственного дела. Проект реализуется при финподдержке The Howard G. Buffett Foundation.

Также сообщалось, что украинские граждане могут зарегистрироваться на получение помощи ко Дню Независимости. По желанию — заявки на выплаты можно подать дистанционно.