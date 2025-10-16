Виплата 11 тис. грн для ВПО — хто і де зможе отримати фіндопомогу від UNHCR у жовтні

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

У жовтні 2025 року деякі українські громадяни з вразливих категорій зможуть отримати грошову допомогу за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Мобільні бригади організації активно працюють у низці населених пунктів однієї з областей, що останнім часом перебуває під інтенсивними обстрілами з боку РФ.

Про це інформує пресцентр UNHCR у Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про фінансову допомогу від UNHCR у жовтні

Представники UNHCR восени продовжують реалізовувати програму підтримки громадян у Сумській області. Протягом тижня жителі з кількох міст та сіл могли подати заявки на виплати через благодійний фонд "Право на захист", що є офіційним партнером організації. Нині відкрита можливість записатись на фіндопомогу на 16 жовтня у м. Буринь.

Передбачається, що жителі регіону зможуть оформити фінансову підтримку на термін у три місяці по 3,6 тис. грн. Таку суму виплачуватимуть для кожного члена в родині, тобто загалом одна людина зможе отримати близько 11 тис. грн.

Однак ті, хто до цього мав право на грошову допомогу від інших українських чи міжнародних благодійників, не зможуть оформити виплати, виключно якщо підпадатимуть під вимоги щодо наявності вразливостей.

Хто може оформити виплати та як подати заявки

За умовами програми, надання фінансової підтримки у жовтні 2025 року буде можливим для двох основних категорій громадян:

Осіб, у яких є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Громадян, які прибули з-за кордону через вимушений переїзд на тлі війни.

Виплати передбачені для тих, у кого є один із критеріїв вразливості:

у родині є лише хтось один з батьків та неповнолітні діти, або особи, вік яких перевищує 55 років;

сім'ю очолюють самотні громадяни віком від 55 років/або виховують малолітніх дітей;

у родині є один чи кілька членів з важкими хворобами/інвалідністю;

дохід не перевищує 5,4 тис. грн на одну особу в сім'ї.

Заявки для попереднього запису в чергу у м. Буринь на 16 жовтня 2025 року можна подати за номером телефону: 063 182 68 38.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати допомогу до 5 тис. доларів. Долучитися до проєкту від БФ "Карітас України" можуть мікропідприємці в одній з областей.

Також ми розповідали, що UNICEF надасть фіндопомогу на зиму для родин з дітьми. Кошти зможуть отримати жителі у прифронтових регіонах.