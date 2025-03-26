UNHCR выплатит украинцам по 10,8 тыс. грн весной — условия

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках программы многоцелевой помощи UNHCR Ukraine граждане могут получить выплаты на три месяца. Регистрация на денежную помощь будет доступна в одном из регионов.

Об этом анонсировали в пресс-службе UNHCR в Telegram-канале.

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Условия программы помощи от UNHCR

Финансовая помощь от UNHCR предусмотрена для жителей Дубовязовской территориальной громады в Сумской области. Заявки будет принимать партнер организации — Благотворительный фонд "Право на защиту" 27 марта 2025 года.

Деньги смогут получить:

переселенцы, которые переехали за последние шесть месяцев;

беженцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда из-за войны.

При этом необходимо соответствовать следующим критериям уязвимости:

у граждан ограниченные финансовые возможности, доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн;

в семье есть только отец или мать, которые воспитывают несовершеннолетних детей или заботятся о лицах пожилого возраста;

домохозяйство состоит из лиц пожилого возраста, имеющих детей до 18 лет;

семья имеет тяжелобольных лиц или лиц с инвалидностью.

Размер помощи для особо уязвимых категорий людей составляет 10,8 тыс. грн. Каждому члену семьи выплатят по 3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Зарегистрироваться на финпомощь можно будет в четверг, 27 марта, в с. Дубовязовка (Дубовязовская ТГ). Адрес приема: ул. В. Глуховца, 8 (часы работы: 11:30-14:30). Граждане смогут попасть на прием только по предварительной записи.

Контактный номер телефона для предварительной регистрации — 063 182 68 38.

Также в регионе в течение недели будут работать мобильные группы для регистрации на финансовую помощь. За объявлениями следует следить в Telegram-канале организации.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, которые получили травмы из-за обстрелов, имеют право на денежную помощь от местных властей. В частности, в одном из городов можно оформить единовременную выплату по 30 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в прифронтовых регионах украинцы могут получить финансовую или юридическую помощь. Такая помощь доступна лицам с инвалидностью.