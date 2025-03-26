Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Фіндопомога від UNHCR — хто отримає виплати навесні arrow

Фіндопомога від UNHCR — хто отримає виплати навесні

26 березня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
UNHCR виплатить українцям по 10,8 тис. грн навесні — умови
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В рамках програми багатоцільової допомоги UNHCR Ukraine громадяни можуть отримати виплати на три місяці. Реєстрація на грошову допомогу буде доступна в одному з регіонів.

Про це анонсували у пресслужбі UNHCR у Telegram-каналі.

Читайте також:

Умови програми допомоги від UNHCR

Фінансова допомога від UNHCR передбачена для жителів Дубов'язівської територіальної громади у Сумській області. Заявки буде приймати партнер організації — Благодійний фонд "Право на захист" 27 березня 2025 року.

Гроші зможуть отримати:

  • переселенці, які переїхали за останні шість місяців;
  • біженці, які повернулися додому після вимушеного виїзду через війну.

При цьому необхідно відповідати таким критеріям вразливості:

  • у громадян обмежені фінансові можливості, дохід на одну людину в родині не перебільшує 5,4 тис. грн;
  • у сім'ї є тільки батько чи мати, які виховують неповнолітніх дітей чи дбають про осіб похилого віку;
  • домогосподарство складається з осіб похилого віку, які мають дітей до 18 років;
  • родина має тяжкохворих осіб чи осіб з інвалідністю.

Розмір допомоги для особливо вразливих категорій людей становить 10,8 тис. грн. Кожному члену родини виплатять по 3,6 тис. грн протягом тримісячного періоду.

Як подати заявку на участь у програмі допомоги

Зареєструватися на фіндопомогу можна буде у четвер, 27 березня, у с. Дубов'язівка (Дубов'язівська ТГ). Адреса прийому: вул. В. Глуховця, 8 (години роботи: 11:30-14:30). Громадяни зможуть потрапити на прийом лише за попереднім записом.

Контактний номер телефону для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.

Також у регіоні протягом тижня працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фінансову допомогу. За оголошеннями слід стежити в Telegram-каналі організації.

Раніше ми розповідали, що українці, які отримали травми через обстріли, мають право на грошову допомогу від місцевої влади. Зокрема, в одному з міст можна оформити одноразову виплату по 30 тис. грн.

Також ми повідомляли, що в прифронтових регіонах українці можуть отримати фінансову чи юридичну допомогу. Така допомога доступна особам з інвалідністю.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Реклама
Реклама
Реклама