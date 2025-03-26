UNHCR виплатить українцям по 10,8 тис. грн навесні — умови

Фіндопомога від UNHCR — хто отримає виплати навесні
В рамках програми багатоцільової допомоги UNHCR Ukraine громадяни можуть отримати виплати на три місяці. Реєстрація на грошову допомогу буде доступна в одному з регіонів.
Про це анонсували у пресслужбі UNHCR у Telegram-каналі.
Умови програми допомоги від UNHCR
Фінансова допомога від UNHCR передбачена для жителів Дубов'язівської територіальної громади у Сумській області. Заявки буде приймати партнер організації — Благодійний фонд "Право на захист" 27 березня 2025 року.
Гроші зможуть отримати:
- переселенці, які переїхали за останні шість місяців;
- біженці, які повернулися додому після вимушеного виїзду через війну.
При цьому необхідно відповідати таким критеріям вразливості:
- у громадян обмежені фінансові можливості, дохід на одну людину в родині не перебільшує 5,4 тис. грн;
- у сім'ї є тільки батько чи мати, які виховують неповнолітніх дітей чи дбають про осіб похилого віку;
- домогосподарство складається з осіб похилого віку, які мають дітей до 18 років;
- родина має тяжкохворих осіб чи осіб з інвалідністю.
Розмір допомоги для особливо вразливих категорій людей становить 10,8 тис. грн. Кожному члену родини виплатять по 3,6 тис. грн протягом тримісячного періоду.
Як подати заявку на участь у програмі допомоги
Зареєструватися на фіндопомогу можна буде у четвер, 27 березня, у с. Дубов'язівка (Дубов'язівська ТГ). Адреса прийому: вул. В. Глуховця, 8 (години роботи: 11:30-14:30). Громадяни зможуть потрапити на прийом лише за попереднім записом.
Контактний номер телефону для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.
Також у регіоні протягом тижня працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фінансову допомогу. За оголошеннями слід стежити в Telegram-каналі організації.
Раніше ми розповідали, що українці, які отримали травми через обстріли, мають право на грошову допомогу від місцевої влади. Зокрема, в одному з міст можна оформити одноразову виплату по 30 тис. грн.
Також ми повідомляли, що в прифронтових регіонах українці можуть отримати фінансову чи юридичну допомогу. Така допомога доступна особам з інвалідністю.
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