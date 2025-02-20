Выплаты от UNHCR — кто и где получит выплату 11 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители некоторых украинских регионов до конца февраля 2025 года смогут зарегистрироваться на выплаты в рамках многоцелевой программы помощи от UNHCR Ukraine. В частности, мобильные бригады благотворителей будут работать в населенных пунктах Сумской области.

Об этом сообщают представители UNHCR в Telegram.

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Как сообщают организаторы, выплаты могут оформить внутренние переселенцы и беженцы, которые вернулись в собственные дома в Тростянецкой громаде. Там будет работать Благотворительный фонд "Право на защиту", который является официальным партнером UNHCR. Важно, чтобы срок перемещения не превышал последние полгода.

Размер помощи не изменился — 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в семье в течение трех месяцев (всего по почти 11 тыс. грн на одного человека одним траншем).

Заявки на выплаты можно подавать, если у семьи:

доход меньше 5,4 тыс. грн на человека;

есть только один из родителей (отец или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет/лицами пожилого возраста (от 55 лет);

из старших — только одно одинокое/несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с детьми, которым не более 18 лет;

есть один или несколько человек с особыми потребностями. А именно: есть инвалидность или хронические болезни.

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — говорится в сообщении.

Как подать заявку на выплату денежной помощи

Благотворительный фонд "Право на защиту" открыл регистрацию сбора данных на выплату многоцелевой денежной помощи в г. Тростянец на 21 февраля 2025 года. Подавать заявки можно по номеру телефона: 063 182 68 38.

Необходимые документы и информация для предоставления благотворителям:

паспорт гражданина;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (если есть);

номер банковской карты для выплаты денег;

документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;

контактный номер телефона.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году жители Николаева смогут получить выплаты от местной власти. Предусмотрена помощь для семей погибших от обстрелов в 30 тыс. грн, для раненых — до 20 тыс. грн.

Также мы сообщали, что БФ "Право на защиту" начнет выплачивать финпомощь жителям Чернигова. Граждане вскоре смогут заявки.