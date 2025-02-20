Виплати від UNHCR — хто і де отримає виплату 11 тис. грн

Фіндопомога від UNHCR — де реєструють на виплату 11 тис. грн
Жителі деяких українських регіонів до кінця лютого 2025 року зможуть зареєструватися на виплати в рамках багатоцільової програми допомоги від UNHCR Ukraine. Зокрема, мобільні бригади благодійників працюватимуть в населених пунктах Сумської області.
Про це повідомляють представники UNHCR у Telegram.
Хто може оформити виплати у Сумській області
Як повідомляють організатори, виплати можуть оформити внутрішні переселенці та біженці, які повернулись у власні домівки у Тростянецькій громаді. Там працюватиме Благодійний фонд "Право на захист", який є офіційним партнером UNHCR. Важливо, щоб термін переміщення не перевищував останні пів року.
Розмір допомоги не змінився — 3,6 тис. грн щомісячно на кожну особу в родині упродовж трьох місяців (загалом по майже 11 тис. грн на одну людину одним траншем).
Заявки на виплати можна подавати, якщо у родини
- дохід менший за 5,4 тис. грн на особу;
- є лише один з батьків (батько чи мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років/особами похилого віку (від 55 років);
- зі старших — лише одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з дітьми, яким не більше 18 років;
- є одна чи кілька осіб з особливими потребами. А саме: є інвалідність або хронічні хвороби.
"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — йдеться у повідомленні.
Як подати заявку на виплату грошової допомоги
Благодійний фонд "Право на захист" відкрив реєстрацію збору даних на виплату багатоцільової грошової допомоги у м. Тростянець на 21 лютого 2025 року. Подавати заявки можна за номером телефону: 063 182 68 38.
Необхідні документи та інформація для надання благодійникам:
- паспорт громадянина;
- податковий номер;
- свідоцтво про народження дітей (якщо є);
- номер банківської картки для виплати грошей;
- документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;
- контактний номер телефону.
Раніше ми розповідали, що у 2025 році жителі Миколаєва зможуть отримати виплати від місцевої влади. Передбачена допомога для родин загиблих від обстрілів у 30 тис. грн, для поранених — до 20 тис. грн.
Також ми повідомляли, що БФ "Право на захист" почне виплачувати фіндопомогу жителям Чернігова. Громадяни невдовзі зможуть заявки.
Читайте Новини.LIVE!