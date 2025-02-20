Виплати від UNHCR — хто і де отримає виплату 11 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі деяких українських регіонів до кінця лютого 2025 року зможуть зареєструватися на виплати в рамках багатоцільової програми допомоги від UNHCR Ukraine. Зокрема, мобільні бригади благодійників працюватимуть в населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляють представники UNHCR у Telegram.

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Хто може оформити виплати у Сумській області

Як повідомляють організатори, виплати можуть оформити внутрішні переселенці та біженці, які повернулись у власні домівки у Тростянецькій громаді. Там працюватиме Благодійний фонд "Право на захист", який є офіційним партнером UNHCR. Важливо, щоб термін переміщення не перевищував останні пів року.

Розмір допомоги не змінився — 3,6 тис. грн щомісячно на кожну особу в родині упродовж трьох місяців (загалом по майже 11 тис. грн на одну людину одним траншем).

Заявки на виплати можна подавати, якщо у родини

дохід менший за 5,4 тис. грн на особу;

є лише один з батьків (батько чи мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років/особами похилого віку (від 55 років);

зі старших — лише одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з дітьми, яким не більше 18 років;

є одна чи кілька осіб з особливими потребами. А саме: є інвалідність або хронічні хвороби.

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку на виплату грошової допомоги

Благодійний фонд "Право на захист" відкрив реєстрацію збору даних на виплату багатоцільової грошової допомоги у м. Тростянець на 21 лютого 2025 року. Подавати заявки можна за номером телефону: 063 182 68 38.

Необхідні документи та інформація для надання благодійникам:

паспорт громадянина;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

номер банківської картки для виплати грошей;

документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;

контактний номер телефону.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році жителі Миколаєва зможуть отримати виплати від місцевої влади. Передбачена допомога для родин загиблих від обстрілів у 30 тис. грн, для поранених — до 20 тис. грн.

Також ми повідомляли, що БФ "Право на захист" почне виплачувати фіндопомогу жителям Чернігова. Громадяни невдовзі зможуть заявки.