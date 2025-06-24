Выплаты от UHF — кто может получить финпомощь в июне

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международная организация ZOA совместно с Ассоциацией демократического развития запустили программу сельскохозяйственной поддержки для уязвимых домохозяйств. Проект, финансируемый Гуманитарным фондом для Украины (ГФУ/UHF), реализуют в одной из громад Черниговской области.

Об этом информирует пресс-служба ZOA в соцсети Facebook.

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Условия программы сельскохозяйственной поддержки

В программе смогут принять участие только домохозяйства Куликовской громады Черниговской области, которые имеют два критерия уязвимости. А именно:

домохозяйство из числа переселенцев (статус ВПЛ после 1 января 2024 года), фактически проживают на новом месте;

кто-то из членов домохозяйства имеет статус лица с инвалидностью;

кто-то из членов домохозяйства имеет тяжелые хронические заболевания;

в домохозяйстве только лица пожилого возраста (60+), без детей и без родственников, которые оказывают поддержку или помощь;

домохозяйство имеет статус многодетной семьи;

неполная семья, где мать/отец имеет статус одинокой матери/отца;

семья, в которой основной кормилец потерял доход из-за агрессии РФ;

домохозяйство возглавляет женщина, без мужчин трудоспособного возраста;

семья имеет статус малообеспеченной;

домохозяйство понесло повреждения/потери сельскохозяйственных активов или животных.

"Обращаем внимание: домохозяйства, в составе которых два или более лиц с инвалидностью и/или хроническими заболеваниями, могут подаваться на участие в проекте даже при условии наличия только одного критерия уязвимости", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: ZOA

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Для граждан, желающих принять участие в проекте, доступна электронная форма, которую необходимо заполнить.

Если нет возможности заполнить онлайн-форму, можно обратиться в сектор соцзащиты населения Куликовской громады или к старосте села.

"Заполнение заявки не означает 100% подтверждение предоставления помощи. Заявки принимаются до 10 июля 2025 года, при условии, если финансирование не будет исчерпано", — добавили организаторы.

Ранее мы писали о том, кто из граждан может получить помощь по проекту, который реализуют при финподдержке Швеции. Средства предоставляют украинцам после эвакуации или обстрелов.

Также мы сообщали, что украинские женщины могут присоединиться к программе от БФ "Женские возможности в Украине". В рамках программы можно получить 42 тыс. грн.