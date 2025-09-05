Відео
Фіндопомога від Швейцарії — кому доступні гранти до 117 тис. грн

Фіндопомога від Швейцарії — кому доступні гранти до 117 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 08:00
Виплати від Швейцарії — українці зможуть отримати гранти до 117 тис. грн
Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року представництво швейцарської організації Helvetas в Україні оголосило новий етап конкурсу з надання грантів для підприємців та самозайнятих осіб. Взяти участь у ньому зможуть жителі шести українських областей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Helvetas Ukraine у соцмережі Facebook.

Умови програми допомоги від Helvetas 

Діяльність швейцарської організації Helvetas зосереджена в 35 країнах світу. Зокрема, в Україні діяльність спрямована на проєкти відновлення інфраструктури, економічного відновлення та підтримки підприємництва. Вона надає підтримку громадянам у розширенні власної справи у громадах, постраждалих від війни, що дає також поштовх економіці.

Як зазначається, подати заявки на гранти зможуть як зареєстровані фізособи підприємці, так і громадяни, які ведуть бізнес-діяльність без реєстрації ФОП. 

Конкурс пошириться на такі області, де зосереджений бізнес заявників:

  • Харківська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Дніпропетровська; 
  • Чернігівська;
  • Київська (окрім м. Київ).

Пріоритет матимуть кандидати, які належатимуть до вразливих категорій громадян. А саме:

  • ветерани та члени їхніх сімей;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО); 
  • люди з інвалідністю;
  • члени родин загиблих військових;
  • жінки, які очолюють бізнес.

Розміри грантів та як зареєструватися для участі в конкурсі

 Як зазначають організатори, конкурс передбачає надання максимального гранту у сумі 117 тис. грн (може включати податки та збори).

Громадяни, як підпадають під вимоги та хотіли б взяти участь у грантовій програмі від Helvetas, мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

Реєстрація всіх охочих триватиме до 21 вересня 2025 року. 

"Конкурс грантів проводиться в межах проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні ", який реалізується в рамках угоди між Sida — Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete та Helvetas за підтримки Швеції", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що деякі громадяни можуть зареєструватися в програмі фінансової допомоги для здійснення ремонтів перед зимою. Йдеться про проєкт від Карітас. 

Також ми розповідали, що невдовзі стартує прийом заявок на надання фіндопомоги від NRC. Українцям можна буде отримати 10,8 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
