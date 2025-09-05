Виплати від Швейцарії — українці зможуть отримати гранти до 117 тис. грн

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року представництво швейцарської організації Helvetas в Україні оголосило новий етап конкурсу з надання грантів для підприємців та самозайнятих осіб. Взяти участь у ньому зможуть жителі шести українських областей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Helvetas Ukraine у соцмережі Facebook.

Умови програми допомоги від Helvetas

Діяльність швейцарської організації Helvetas зосереджена в 35 країнах світу. Зокрема, в Україні діяльність спрямована на проєкти відновлення інфраструктури, економічного відновлення та підтримки підприємництва. Вона надає підтримку громадянам у розширенні власної справи у громадах, постраждалих від війни, що дає також поштовх економіці.

Як зазначається, подати заявки на гранти зможуть як зареєстровані фізособи підприємці, так і громадяни, які ведуть бізнес-діяльність без реєстрації ФОП.

Конкурс пошириться на такі області, де зосереджений бізнес заявників:

Харківська;

Полтавська;

Сумська;

Дніпропетровська;

Чернігівська;

Київська (окрім м. Київ).

Пріоритет матимуть кандидати, які належатимуть до вразливих категорій громадян. А саме:

ветерани та члени їхніх сімей;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

люди з інвалідністю;

члени родин загиблих військових;

жінки, які очолюють бізнес.

Розміри грантів та як зареєструватися для участі в конкурсі

Як зазначають організатори, конкурс передбачає надання максимального гранту у сумі 117 тис. грн (може включати податки та збори).

Громадяни, як підпадають під вимоги та хотіли б взяти участь у грантовій програмі від Helvetas, мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

Реєстрація всіх охочих триватиме до 21 вересня 2025 року.

"Конкурс грантів проводиться в межах проєкту "Стійкість: розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні ", який реалізується в рамках угоди між Sida — Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete та Helvetas за підтримки Швеції", — йдеться у повідомленні.

