Выплаты от Агентства ООН — где открыта регистрация на помощь в июне

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Агентство ООН по делам беженцев в Украине продолжает оказывать денежную помощь для уязвимых категорий граждан в июне 2025 года. На этой неделе мобильные бригады будут работать в ряде территориальных громад Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в Telegram-канале.

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Условия программы поддержки от Агентства ООН по делам беженцев

В частности, 23 июня возможность регистрации в программе финансовой поддержки будет доступна для жителей Грунской территориальной громады Сумской области.

Выплаты предусмотрены только для граждан из числа уязвимых категорий, которые были вынуждены покидать дома из-за агрессии РФ. Речь идет о:

ВПЛ, которые переехали в течение последних полгода, или же вернулись в собственные дома после вынужденного выезда, и не имели аналогичной помощи в течение предыдущих месяцев;

беженцев, которые после выезда за границу вернулись домой, и также не участвовали в подобных программах помощи за последние три месяца.

Однако граждане, которые получали финпомощь от организаций и с момента получения прошло более трех месяцев, могут подать заявку, если имеют одну из следующих уязвимостей:

в семье есть только отец, мать или опекун, с несовершеннолетними детьми и гражданами от 55 лет;

в семье есть только лица пожилого возраста и несовершеннолетние дети;

в семье есть лица с диагностированными тяжелыми болезнями или имеется инвалидность;

доход заявителя не превышает сумму в 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи.

Размер помощи и как подать заявку на получение выплат

По программе каждому члену семьи выплатят по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за три месяца). Сумма рассчитана на основе минимальной потребительской корзины.

Мобильная группа для регистрации на программу денежной помощи 23 июня будет работать в с. Грунь (Грунская тергромада) по предварительной записи. Адрес приема: пл. Остапа Вишни, 28 (помещение библиотеки) с 11:00 до 15:00.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

В течение недели мобильные бригады будут работать и в других городах Сумской области.

Напомним, в Украине женщины могут зарегистрироваться в грантовом проекте от БФ "Женские возможности в Украине". В его рамках выплачивают по 42 тыс. грн.

Также сообщалось, что украинские женщины могут принять участие в программе помощи от The Howard G. Buffett Foundation. Речь идет о выплатах на финансирование открытия собственного дела.