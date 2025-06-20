Гранти для українських жінок — як отримати 42 тис. грн у червні

Купюри національної валюти у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні жінки-підприємиці мають можливість долучитися до грантової програми від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". За умови дотримання певних вимог в її рамках можна отримати близько 42 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фонду.

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Як зазначають організатори, метою відповідної програми є надання підтримки українкам, які працюють заради добробуту суспільства через громадські та благодійні організації або через власний бізнес.

Програма передбачає надання фінансування на участь в міжнародних заходах для обміну досвідом, підвищення кваліфікації, розширення контактів та розвитку власних проєктів. Йдеться про участь у виставках, конференціях, бізнес-навчаннях, заходах із виведення продукції, товарів та послуг на зовнішні ринки.

До участі запрошують:

представниць офіційних недержавних жіночих громадських/благодійних організацій з усіх куточків країни, які не є учасницями та членами органів їх управління;

фізосіб-підприємиць.

Перевага в конкурсі буде надана:

громадським/благодійним організаціям чи бізнесу, який сприяє розвитку феміністичного руху/гендерній рівності;

лікарям, які займаються інноваціями;

соціально відповідальному бізнесу;

активістам, журналістам, які посилюють імідж держави;

викладачам, власникам мовних шкіл;

активістам, які захищають права людини;

бізнесам, агенціям, які пропонують унікальні продукти на міжнародних ринках;

режисерам, продюсерам, які презентують проєкти українського виробництва за кордоном.

Розмір гранту та як зареєструватися у програмі жінкам

Від однієї організації можуть подати заявки не більше двох осіб, які хочуть взяти участь в одному заході. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету.

Бюджет заявки становить 1 тис. доларів (еквівалент — 41,7 тис. грн). Кошти фонд виплатить двома траншами.

"Максимальна сума гранту затверджується фондом індивідуально після розглядання запиту на грант. Термін ухвалення рішення фондом — до 14 календарних днів", — додали організатори.



Раніше ми писали, що організація UNHCR Ukraine відкрила реєстрацію у програмі підтримки у Запоріжжі. Виплату у 10,8 тис. грн зможуть отримати вразливі категорії українців.

Також повідомлялося, що українки можуть отримати на відкриття власної справи виплати від 3 тис. доларів. В Україні відповідний проєкт реалізують за підтримки The Howard G. Buffett Foundation.