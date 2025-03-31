Выплаты от ООН — кто получит право на оперативную помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые пострадали из-за обстрелов или жилье которых стало непригодным для проживания из-за военных действий, имеют право на оперативную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Такая поддержка может быть оказана только тем, кто пострадал за последние 30 дней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

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Как отмечается, на оперативную помощь от ООН имеют право граждане, пострадавшие в течение последних 30 дней. А именно:

физически пострадали от обстрелов;

имеют повреждённое или непригодное для проживания постоянное жилье из-за военных действий;

не справляются с ростом расходов и находятся под угрозой потери дохода из-за событий, связанных с военными действиями;

были вынуждены эвакуироваться из населённых пунктов, где было объявлено принудительное отселение;

потеряли близкого человека, который был членом домохозяйства;

нуждаются в госпитализации или лечении из-за вреда, причиненного военными действиями, о чём сообщили органы местной власти.

Размер денежной помощи

Граждане могут рассчитывать на минимальную выплату для каждого члена семьи в размере 10,8 тыс. грн.

Организаторы отметили, что не будут требовать кода CVV (трехзначного кода на банковской карте), а всю информацию, которая будет предоставлена при регистрации, будут считать конфиденциальной и занесут в базу данных УВКБ ООН.

"Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — говорится в сообщении.

Детали можно уточнить по контактам:

горячая линия: 0 800 307 711 (будни 09:00 — 18:00);

электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Напомним, гражданам доступна финансовая помощь от UNHCR Ukraine. Выплаты будут доступны наиболее уязвимым категориям населения в размере 10,8 тыс. грн в одной из громад на Сумщине.

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