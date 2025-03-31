Виплати у квітні — де і хто зможе отримати допомогу у 3 тис. доларів

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники Міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps в рамках реалізації програми підтримки сільського господарства під час війни приймають заявки від громадян на грошову допомогу. Йдеться про тих, хто має бізнес, що тісно пов'язаний з фермерством.

Про це повідомляють організатори на офіційному порталі.

Читайте також:

Кому доступна допомога до 3 тис. доларів

Як зазначається, до участі у програмі запрошують місцеве населення та внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги у відновленні фермерської діяльності на тлі війни.

Як зазначається, громадяни можуть подати заявки на фіндопомогу від Mercy Corps у десяти українських регіонах. Програма діятиме у таких областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Полтавській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Розмір допомоги та як зареєструватися

Відповідно до умов програми від Mercy Corps, претендентам будуть виплачувати по 3 тис. доларів фіндопомоги. За словами організаторів, якщо домогосподарство потребуватиме суттєвішої допомоги, то сума може бути навіть більшою.

Відбір учасників буде відбуватися на конкурсній основі, зокрема, під час оцінки заявок звертатимуть увагу на безпекові ризики.

Взяти участь у програмі можна буде після онлайн-реєстрації на сторінці сайту.

Громадяни мають відповісти на запитання, які дадуть змогу ознайомитись із поточною діяльністю та потребами, куди будуть спрямовані гроші.



"Очікується, що завдяки отриманій допомозі домогосподарства або дрібні фермери зможуть відновити фермерську діяльність, що сприятиме стабілізації або збільшенню прибутку родини", — додали організатори.

Нагадаємо, громадяни з двох областей можуть зареєструватися на нову фіндопомогу. Гроші виплатить Естонська рада у справах біженців для вразливих категорій громадян.

Також ми розповідали про новий проєкт від Caritas-Spes Ukraine. Там оголосили запуск нового проєкту Emergency Appeal 2025-2026, що передбачає надання грошової допомоги.