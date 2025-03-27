Выплаты в 10,8 тыс. грн — кому из украинцев ООН окажет помощь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в конце марта 2025 года могут зарегистрироваться на денежную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Выплаты предусмотрены для переселенцев и беженцев.

Об этом проинформировали в пресс-центре УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Регистрация на финпомощь будет доступна для жителей Ахтырской территориальной громады в Сумской области.

Выплаты будут доступны внутренним переселенцам, которые переехали за последние полгода, а также беженцам, которые вернулись на прежнее место жительства после выезда в связи с войной.

Нужно принадлежать к одной из категорий уязвимости:

у семьи небольшие доходы, на одного человека не более 5,4 тыс. грн;

неполная семья с одним отцом или матерью, которые воспитывают детей до 18 лет или заботятся о пожилых людях;

в домохозяйстве есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть тяжелобольные лица или лица с инвалидностью.

Сумма помощи для уязвимых категорий предусмотрена на уровне 10,8 тыс. грн. Каждому лицу в семье выплатят по 3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода.

Как зарегистрироваться в программе

Подать заявку на денежную помощь можно будет в пятницу, 28 марта, в г. Ахтырка (Ахтырская ТГ). Адрес приема: ул.Парковая,2А в городском центре культуры и досуга "Кнежа" (часы работы: 11:00-16:00). Попасть на прием можно только по предварительной записи.

Номер телефона для регистрации — 063 182 68 38.

В дальнейшем также будут работать мобильные группы для регистрации на денежную помощь. Об этом будут сообщать в Telegram-канале организации.

Напомним, некоторые семьи с детьми, травмированными от обстрелов, смогут оформить финпомощь в 11 тыс. грн. Деньги выплатит благотворительная организация.

Также мы писали, что по проекту "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" смогут получить помощь семьи, которые оставили свои дома в опасных районах. Помощь заключается в восстановлении жилья.