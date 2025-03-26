Виплати від Caritas — де стартувала реєстрація на надання допомоги

Допомога від Caritas — хто і де зможе отримати у 2025 році
Українці, які були змушені переміститися з небезпечних регіонів у Житомирську область, можуть отримати допомогу від благодійної організації Caritas Ukraine. На неї можуть претендувати ті, у кого обстріли пошкодили житло.
Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас-Житомир" у Facebook.
Детальніше про допомогу переселенцям
Як зазначають організатори, в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", нададуть допомогу родинам, які вимушено залишили свої оселі та знайшли порятунок у Житомирському регіоні.
Метою проєкту є надання допомоги у відновленні будинків та квартир, які орендують внутрішні переселенці (від двох років і більше), та які купили власне житло. Йдеться про:
- відновлення теплової оболонки житла;
- забезпечення гідними умовами проживання;
- покращення умов проживання ВПО.
Долучитися до програми можуть:
- переселенці, переміщені з 24 лютого 2022 року з районів проведення бойових дій/прифронтових територій, які нині постійно проживають у Житомирській області;
- особи з тяжкими хворобами;
- люди з інвалідністю;
- самотні особи похилого віку (від 60 років);
- неповні родини з дітьми;
- багатодітні родини (від трьох дітей);
- родини з усиновленими дітьми;
- сім'ї, які виховують дітей як опікуни;
- вагітні жінки/самотні матері з дітьми до трьох років;
- втратили джерело доходу або він не перевищує 6,3 тис. грн.
Як долучитися до програми допомоги
Ті, хто хоче зробити запит на відновлення житла, може звертатися за такими номерами телефонів:
- 067-200-10-55;
- 096-191-03-38.
"Маємо надію, що даний проєкт покращить умови людям, котрі найбільше потребують допомоги", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що деяким громадянам доступна фінансова допомога від UNHCR наприкінці березня 2025 року. Виплати передбачені для особливо вразливих категорій осіб — у 10,8 тис. грн.
Також ми повідомляли про те, що українці можуть взяти участь у конкурсі, за результатом якого можна отримати 100 тис. грн. Кошти нададуть на реалізацію бізнес-ідей.
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