Виплати від Caritas — де стартувала реєстрація на надання допомоги

Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

Українці, які були змушені переміститися з небезпечних регіонів у Житомирську область, можуть отримати допомогу від благодійної організації Caritas Ukraine. На неї можуть претендувати ті, у кого обстріли пошкодили житло.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас-Житомир" у Facebook.

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Детальніше про допомогу переселенцям

Як зазначають організатори, в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", нададуть допомогу родинам, які вимушено залишили свої оселі та знайшли порятунок у Житомирському регіоні.

Метою проєкту є надання допомоги у відновленні будинків та квартир, які орендують внутрішні переселенці (від двох років і більше), та які купили власне житло. Йдеться про:

відновлення теплової оболонки житла;

забезпечення гідними умовами проживання;

покращення умов проживання ВПО.

Долучитися до програми можуть:

переселенці, переміщені з 24 лютого 2022 року з районів проведення бойових дій/прифронтових територій, які нині постійно проживають у Житомирській області;

особи з тяжкими хворобами;

люди з інвалідністю;

самотні особи похилого віку (від 60 років);

неповні родини з дітьми;

багатодітні родини (від трьох дітей);

родини з усиновленими дітьми;

сім'ї, які виховують дітей як опікуни;

вагітні жінки/самотні матері з дітьми до трьох років;

втратили джерело доходу або він не перевищує 6,3 тис. грн.

Як долучитися до програми допомоги

Ті, хто хоче зробити запит на відновлення житла, може звертатися за такими номерами телефонів:

067-200-10-55;

096-191-03-38.

"Маємо надію, що даний проєкт покращить умови людям, котрі найбільше потребують допомоги", — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: Caritas

Раніше ми писали, що деяким громадянам доступна фінансова допомога від UNHCR наприкінці березня 2025 року. Виплати передбачені для особливо вразливих категорій осіб — у 10,8 тис. грн.

Також ми повідомляли про те, що українці можуть взяти участь у конкурсі, за результатом якого можна отримати 100 тис. грн. Кошти нададуть на реалізацію бізнес-ідей.