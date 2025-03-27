Виплати у 10,8 тис. грн — кому з українців ООН надасть допомогу

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці наприкінці березня 2025 року можуть зареєструватися на грошову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Виплати передбачені для переселенців та біженців.

Про це поінформували у пресцентрі УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Реєстрація на фіндопомогу буде доступна для жителів Охтирської територіальної громади у Сумській області.

Виплати будуть доступні внутрішнім переселенцям, які переїхали за останні пів року, а також біженцям, які повернулися на колишнє місце проживання після виїзду у зв'язку з війною.

Потрібно належати до однієї з категорій вразливості:

у родини невеликі доходи, на одну особу не більше 5,4 тис. грн;

неповна сім'я з одним батьком чи матір'ю, які виховують дітей до 18 років чи дбають про людей похилого віку;

у домогосподарстві є лише особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

у родині є тяжкохворі особи чи особи з інвалідністю.

Сума допомоги для вразливих категорій передбачена на рівні 10,8 тис. грн. Кожній особі в родині виплачують по 3,6 тис. грн упродовж тримісячного періоду.

Як зареєструватися у програмі

Подати заявку на грошову допомогу можна буде у п'ятницю, 28 березня, у м. Охтирка (Охтирська ТГ). Адреса прийому: вул.Паркова,2А у міському центрі культури та дозвілля "Кнєжа" (години роботи: 11:00-16:00). Потрапити на прийом можна тільки за попереднім записом.

Номер телефону для реєстрації — 063 182 68 38.

Надалі також працюватимуть мобільні групи для реєстрації на грошову допомогу. Про це повідомлятимуть в Telegram-каналі організації.

Нагадаємо, деякі сім'ї з дітьми, травмованими від обстрілів, зможуть оформити фіндопомогу в 11 тис. грн. Гроші виплатить благодійна організація.

Також ми писали, що за проєктом "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" зможуть отримати допомогу родини, які залишили свої оселі в небезпечних районах. Допомога полягає у відновленні житла.