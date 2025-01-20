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Финпомощь от NRC — кто из украинцев получит деньги в январе

20 января 2025 11:03
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от NRС снова доступны украинцам — какие суммы и условия
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине стартовал прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Средства предусмотрены для 55 тыс. внутренне перемещенных лиц и граждан, проживающих в опасных зонах.

Об этом информирует пресс-служба ГО "ВПО Украины" в социальной сети Facebook.

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Условия программы денежной помощи от NRС

Международная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает помощь украинцам, пострадавшим от войны в стране. На каждого человека в семье предусмотрены 10,8 тыс. гривен.

"В понедельник, 20 января, в 09:00 Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи", — говорится в сообщении.

Организаторы приоритет предоставляют лицам, которые проживают в зоне боевых действий или являются внутренними переселенцами из этих зон. А именно:

  • граждане, проживающие на территориях, определенных как территории, где продолжаются боевые действия;
  • переселенцы, которые вынужденно покинули свои дома;
  • внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях с высокой интенсивностью боевых действий.

Также важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины.

денежная помощь
Источник: ОО ВПО Украины

Регистрация на получение денежной помощи

Граждане могут с помощью специальной формы подать заявку на получение денежной помощи. К рассмотрению будут принимать только первую попытку подачи заявки, все последующие — будут автоматически удаляться.

Необходимо заранее подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • справку внутренне перемещенного лица;
  • свидетельство о рождении детей (если в семье есть дети в возрасте до 18 лет);
  • идентификационный налоговый номер;
  • банковский счет в формате IBAN.

Организаторы отмечают, что в случае успешно поданной заявки — в течение 24 часов поступит сообщение с личным кодом заявки. Его необходимо сохранить, поскольку понадобится позже для проверки статуса заявки с помощью инструмента самопроверки.

Также в NRC заметили, что никогда не запрашивают данные банковской карты, PIN-код или CVV.

"Если Вы получили электронное письмо, текстовое сообщение или сообщение в соцсетях, которые вызывают подозрение, не отвечайте на них. Вы можете проверить подлинность сообщения, позвонив на горячую линию NRC", — отмечают в организации.

Уточнить детали можно по следующим контактам:

  • Горячая линия: 0 800 302 007;
  • Email: ua.info@nrc.no

Напомним, жителям Кировоградской области стали доступны выплаты от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Речь идет об одноразовой помощи в 10,8 тыс. гривен.

Также мы писали, что правительство в 2025 году продлило действие программы "Прихисток". Сумма выплаты осталась на уровне предыдущего года — 450 гривен за одного размещенного переселенца.

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