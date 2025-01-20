Выплаты от NRС снова доступны украинцам — какие суммы и условия

Финпомощь от NRC — кто из украинцев получит деньги в январе
В Украине стартовал прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Средства предусмотрены для 55 тыс. внутренне перемещенных лиц и граждан, проживающих в опасных зонах.
Об этом информирует пресс-служба ГО "ВПО Украины" в социальной сети Facebook.
Условия программы денежной помощи от NRС
Международная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает помощь украинцам, пострадавшим от войны в стране. На каждого человека в семье предусмотрены 10,8 тыс. гривен.
"В понедельник, 20 января, в 09:00 Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открыл прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи", — говорится в сообщении.
Организаторы приоритет предоставляют лицам, которые проживают в зоне боевых действий или являются внутренними переселенцами из этих зон. А именно:
- граждане, проживающие на территориях, определенных как территории, где продолжаются боевые действия;
- переселенцы, которые вынужденно покинули свои дома;
- внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях с высокой интенсивностью боевых действий.
Также важным критерием является то, что домохозяйство физически находится на территории Украины.
Регистрация на получение денежной помощи
Граждане могут с помощью специальной формы подать заявку на получение денежной помощи. К рассмотрению будут принимать только первую попытку подачи заявки, все последующие — будут автоматически удаляться.
Необходимо заранее подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- справку внутренне перемещенного лица;
- свидетельство о рождении детей (если в семье есть дети в возрасте до 18 лет);
- идентификационный налоговый номер;
- банковский счет в формате IBAN.
Организаторы отмечают, что в случае успешно поданной заявки — в течение 24 часов поступит сообщение с личным кодом заявки. Его необходимо сохранить, поскольку понадобится позже для проверки статуса заявки с помощью инструмента самопроверки.
Также в NRC заметили, что никогда не запрашивают данные банковской карты, PIN-код или CVV.
"Если Вы получили электронное письмо, текстовое сообщение или сообщение в соцсетях, которые вызывают подозрение, не отвечайте на них. Вы можете проверить подлинность сообщения, позвонив на горячую линию NRC", — отмечают в организации.
Уточнить детали можно по следующим контактам:
- Горячая линия: 0 800 302 007;
- Email: ua.info@nrc.no
Напомним, жителям Кировоградской области стали доступны выплаты от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Речь идет об одноразовой помощи в 10,8 тыс. гривен.
Также мы писали, что правительство в 2025 году продлило действие программы "Прихисток". Сумма выплаты осталась на уровне предыдущего года — 450 гривен за одного размещенного переселенца.
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