Выплаты для людей с инвалидностью — кто еще из уязвимых групп получит деньги от Германии

Финпомощь от Германии — кто из украинцев может получить
Осенью 2025 года граждане уязвимых групп, в частности люди с инвалидностью, смогут получить финансовые гранты. Речь идет о реализации программы помощи при финподдержке "Каритас Германии" в украинских прифронтовых селах и городах.
Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Харьков".
Что нужно знать о новой программе помощи
По информации благотворительного фонда, речь идет о реализации новой программы, призванной оказать поддержку украинцам, которым необходима элементарная базовая помощь для жизни.
Зарегистрироваться в программе смогут жители прифронтовых сел и городов, которые ежедневно находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Деньги предоставят на медикаменты, продукты и оплату коммунальных услуг, что для многих может быть непосильным бременем и прямо угрожать жизни и здоровью.
Проект под названием "Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, проживающих в зоне 0-50 км вдоль линии соприкосновения на юге и востоке Украины", предусматривает предоставление гражданам двух видов финпомощи: медицинских грантов и многоцелевой денежной помощи.
Кто сможет получить финансовые гранты
Как отмечают организаторы, помощь будет предоставлена наиболее уязвимым группам населения в населенных пунктах от 0 до 50 км от линии соприкосновения, где проживает не более 5 тыс. человек.
Рассчитывать на выплаты смогут граждане, которые имеют группу инвалидности или диагностирована тяжелая болезнь.
Также выплаты предоставят одиноким гражданам в возрасте от 55 лет, которые не имеют помощи от родных.
Кроме того, на денежную помощь смогут претендовать:
- многодетные семьи (от трех и более детей до 18 лет);
- одинокие матери или родители (опекуны) несовершеннолетних детей;
- семьи с беременными женщинами и матери, воспитывающие детей до трех лет.
Проект стал возможным при сотрудничестве с "Каритас Украины", финподдержки "Каритас Германии", Министерства иностранных дел Германии.
