Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога від Німеччини — хто з українців може отримати

Фіндопомога від Німеччини — хто з українців може отримати

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:02
Виплати для людей з інвалідністю — хто ще з вразливих груп отримає гроші від Німеччини
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року громадяни вразливих груп, зокрема люди з інвалідністю, зможуть отримати фінансові гранти. Йдеться про реалізацію програми допомоги за фінпідтримки "Карітас Німеччини" в українських прифронтових селах та містах. 

Про це повідомляє благодійний фонд "Карітас Харків".

Реклама
Читайте також:

Що треба знати про нову програму допомоги 

За інформацією благодійного фонду, йдеться про реалізацію нової програми, покликаної надати підтримку українцям, яким необхідна елементарна базова допомога для життя.

Зареєструватися у програмі зможуть мешканці прифронтових сіл і міст, які щодня перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші нададуть на медикаменти, продукти та оплату комунальних послуг, що для багатьох може бути непосильним тягарем та прямо загрожувати життю та здоров'ю.

Проєкт під назвою "Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що проживають у зоні 0–50 км уздовж лінії зіткнення на півдні та сході України", передбачає надання громадянам двох видів фіндопомоги: медичних грантів та
 багатоцільової грошової допомоги. 

Хто зможе отримати фінансові гранти

Як зазначають організатори, допомога буде надана найбільш вразливим групам населення у населених пунктах від 0 до 50 км від лінії зіткнення, де проживає не більш ніж 5 тис. осіб. 

Розраховувати на виплати зможуть громадяни, які мають групу інвалідності чи діагностовано важку хворобу.

Також виплати нададуть самотнім громадянам віком від 55 років, які не мають допомоги від рідних.

Окрім того, на грошову допомогу зможуть претендувати:

  • багатодітні родини (від трьох і більше дітей до 18 років);
  • самотні матері чи батьки (опікуни) неповнолітніх дітей;
  • родини з вагітними жінками та матері, які виховують дітей до трьох років.

Проєкт став можливим за співпраці з "Карітас України", фінпідтримки "Карітас Німеччини", Міністерства закордонних справ Німеччини.

Раніше ми писали про можливість отримати фіндопомогу на зиму у майже 20 тис. грн. ЮНІСЕФ забезпечив такою підтримкою понад 21 тисячу родин.  

Ще розповідали, хто мусить пройти ідентифікацію для права на соцдопомогу. У ПФУ оприлюднили алгоритм дій тим, хто вже втратив соцвиплати.  

виплати фінансова допомога інвалідність гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації