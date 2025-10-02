Виплати для людей з інвалідністю — хто ще з вразливих груп отримає гроші від Німеччини

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року громадяни вразливих груп, зокрема люди з інвалідністю, зможуть отримати фінансові гранти. Йдеться про реалізацію програми допомоги за фінпідтримки "Карітас Німеччини" в українських прифронтових селах та містах.

Про це повідомляє благодійний фонд "Карітас Харків".

Що треба знати про нову програму допомоги

За інформацією благодійного фонду, йдеться про реалізацію нової програми, покликаної надати підтримку українцям, яким необхідна елементарна базова допомога для життя.

Зареєструватися у програмі зможуть мешканці прифронтових сіл і міст, які щодня перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші нададуть на медикаменти, продукти та оплату комунальних послуг, що для багатьох може бути непосильним тягарем та прямо загрожувати життю та здоров'ю.

Проєкт під назвою "Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що проживають у зоні 0–50 км уздовж лінії зіткнення на півдні та сході України", передбачає надання громадянам двох видів фіндопомоги: медичних грантів та

багатоцільової грошової допомоги.

Хто зможе отримати фінансові гранти

Як зазначають організатори, допомога буде надана найбільш вразливим групам населення у населених пунктах від 0 до 50 км від лінії зіткнення, де проживає не більш ніж 5 тис. осіб.

Розраховувати на виплати зможуть громадяни, які мають групу інвалідності чи діагностовано важку хворобу.

Також виплати нададуть самотнім громадянам віком від 55 років, які не мають допомоги від рідних.

Окрім того, на грошову допомогу зможуть претендувати:

багатодітні родини (від трьох і більше дітей до 18 років);

самотні матері чи батьки (опікуни) неповнолітніх дітей;

родини з вагітними жінками та матері, які виховують дітей до трьох років.

Проєкт став можливим за співпраці з "Карітас України", фінпідтримки "Карітас Німеччини", Міністерства закордонних справ Німеччини.

