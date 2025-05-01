Выплаты до 20 тыс. долларов — кто получит помощь от Mercy Corps

Женщина держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года украинцам снова доступна возможность получить денежную помощь от Международной гуманитарной организации Mercy Corps при финансовой поддержке Швейцарии. На этот раз в ее рамках предоставят до 20 тыс. долларов поддержки.

Об этом говорится на сайте представителей организации в Украине.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о помощи от Mercy Corps

Как отмечается, программа помощи призвана поддержать малый и средний бизнес, который пострадал от войны. Она охватит четыре области Украины:

Киевскую;

Сумскую;

Харьковскую;

Днепропетровскую.

"Инициатива реализуется Mercy Corps в партнерстве с общественной организацией West Ukraine Digital. Это уже третий год подряд, когда Mercy Corps оказывает финансовую поддержку предпринимателям в рамках программы экономической устойчивости", — говорится в сообщении.

Среди критериев для права участия в программе:

создание или сохранение не менее трех рабочих мест;

возможность софинансирования бизнес-идеи.

Предпочтение отдадут бизнесу, который нуждается в восстановлении после убытков, нанесенных войной, а также инициативам с потенциалом к расширению.

Размер помощи и как зарегистрироваться

Как сообщают организаторы, малый и средний бизнес, пострадавший от войны, сможет получить финпомощь в разном размере, максимально — 20 тыс. долларов. Деньги разрешается направить на восстановление и развитие своей деятельности.

Заявки для участия принимают онлайн через портал Mercy Corps.

Во время конкурса:

предприниматели должны заполнить короткую анкету;

добавить бизнес-план в финале отбора.

"Только за последний год помощь в рамках программы получили 24 предпринимателя, которые смогли восстановить или масштабировать свои бизнесы, несмотря на войну... С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году организация оказала помощь более 990 000 человек в Украине", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить 20 тыс. евро помощи от Международной организации по миграции. Программа поддержки охватит несколько районов на Киевщине.

Также сообщалось о реализации программы от чешской гуманитарной организации "People in need" в Украине. Средства смогут получить уязвимые категории граждан из Харькова и прифронтовых громад.