Выплаты в апреле — где и кто сможет получить помощь в 3 тыс. долларов

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители Международной гуманитарной организации Mercy Corps в рамках реализации программы поддержки сельского хозяйства во время войны принимают заявки от граждан на денежную помощь. Речь идет о тех, кто имеет бизнес, тесно связанный с фермерством.

Об этом сообщают организаторы на официальном портале.

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Как отмечается, к участию в программе приглашают местное население и внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи в восстановлении фермерской деятельности на фоне войны.

Как отмечается, граждане могут подать заявки на финпомощь от Mercy Corps в десяти украинских регионах. Программа будет действовать в таких областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Николаевской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Размер помощи и как зарегистрироваться

Согласно условиям программы от Mercy Corps, претендентам будут выплачивать по 3 тыс. долларов финпомощи. По словам организаторов, если домохозяйство потребует более существенной помощи, то сумма может быть даже больше.

Отбор участников будет происходить на конкурсной основе, в частности, при оценке заявок будут обращать внимание на риски безопасности.

Принять участие в программе можно будет после онлайн-регистрации на странице сайта.

Граждане должны ответить на вопросы, которые позволят ознакомиться с текущей деятельностью и потребностями, на которые будут направлены деньги.



"Ожидается, что благодаря полученной помощи домохозяйства или мелкие фермеры смогут восстановить фермерскую деятельность, что будет способствовать стабилизации или увеличению прибыли семьи", — добавили организаторы.

Напомним, граждане из двух областей могут зарегистрироваться на новую финпомощь. Деньги выплатит Эстонский совет по делам беженцев для уязвимых категорий граждан.

Также мы рассказывали о новом проекте от Caritas-Spes Ukraine. Там объявили запуск нового проекта Emergency Appeal 2025-2026, предусматривающего предоставление денежной помощи.