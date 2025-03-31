Выплаты в апреле — где и кто сможет получить помощь в 3 тыс. долларов

Финпомощь от Mercy Corps — кто получит 3 тыс. долларов
Представители Международной гуманитарной организации Mercy Corps в рамках реализации программы поддержки сельского хозяйства во время войны принимают заявки от граждан на денежную помощь. Речь идет о тех, кто имеет бизнес, тесно связанный с фермерством.
Об этом сообщают организаторы на официальном портале.
Кому доступна помощь до 3 тыс. долларов
Как отмечается, к участию в программе приглашают местное население и внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи в восстановлении фермерской деятельности на фоне войны.
Как отмечается, граждане могут подать заявки на финпомощь от Mercy Corps в десяти украинских регионах. Программа будет действовать в таких областях:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
Размер помощи и как зарегистрироваться
Согласно условиям программы от Mercy Corps, претендентам будут выплачивать по 3 тыс. долларов финпомощи. По словам организаторов, если домохозяйство потребует более существенной помощи, то сумма может быть даже больше.
Отбор участников будет происходить на конкурсной основе, в частности, при оценке заявок будут обращать внимание на риски безопасности.
Принять участие в программе можно будет после онлайн-регистрации на странице сайта.
Граждане должны ответить на вопросы, которые позволят ознакомиться с текущей деятельностью и потребностями, на которые будут направлены деньги.
"Ожидается, что благодаря полученной помощи домохозяйства или мелкие фермеры смогут восстановить фермерскую деятельность, что будет способствовать стабилизации или увеличению прибыли семьи", — добавили организаторы.
Напомним, граждане из двух областей могут зарегистрироваться на новую финпомощь. Деньги выплатит Эстонский совет по делам беженцев для уязвимых категорий граждан.
Также мы рассказывали о новом проекте от Caritas-Spes Ukraine. Там объявили запуск нового проекта Emergency Appeal 2025-2026, предусматривающего предоставление денежной помощи.
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