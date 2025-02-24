Выплаты от Великобритании — где регистрируют на помощь в 54 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в феврале 2025 года могут оформить многоцелевую денежную помощь. Такой возможностью могут воспользоваться жители ряда громад в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ОО "Ответственные граждане".

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Как отмечается, выплаты доступны жителям Святогорской, Лиманской, Дружковской громад Краматорского района Донецкой области.

Средства можно получить в рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине (LIVES) 3.0". Проект реализует ОО "Ответственные граждане" совместно с Mercy Corps и при финподдержке правительства Великобритании в рамках программы LIVES 3.0.

Зарегистрироваться на многоцелевую денежную помощь могут такие домохозяйства, которые:

территориально проживают в указанных выше населенных пунктах Краматорского района, как местное население, так и ВПЛ;

у которых совокупный доход всех членов семьи составляет менее 6 318 грн на человека в месяц;

проживающих в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или являются бездомными;

домохозяйства, где есть люди с инвалидностью;

где есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;

где есть только один из родителей (отец или мать), где есть дети в возрасте до 18 лет;

где есть беременные женщины/женщины, которые кормят грудью;

где есть пожилые люди (от 60 лет);

домохозяйство возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 60 лет) без других взрослых;

где есть безработные лица предпенсионного возраста 50-59 лет, которые не имеют пенсии, других источников дохода;

домохозяйства, где есть лица с тяжелыми хроническими болезнями.

Размер помощи и как оформить

Сумма денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн в месяц. Финансирование будет покрывать трехмесячный период, поэтому общая сумма на каждого члена домохозяйства составит 10,8 тыс. грн. Получить финансовую помощь смогут максимум пять человек в одном домохозяйстве, поэтому сумма выплаты не сможет превышать 54 тыс. грн.

Зарегистрироваться на выплаты можно, заполнив онлайн-форму.

Однако организаторы отметили, что прохождение регистрации не будет гарантировать предоставление денежной помощи, поскольку ресурсы помощи ограничены, поэтому будут предоставлять приоритет только тем, кто нуждается в помощи больше всего. Отбор будут осуществлять на основе:

местонахождения домохозяйства;

структуры домохозяйства;

социального статуса домохозяйства;

совокупного дохода домохозяйства.

Уточнить детали можно по следующим контактам:

электронная почта — zajavki.ograjdane@gmail.com;

горячая линия — 066 567 00 16.

Ранее мы писали, что некоторые семьи смогут получить от УВКБ ООН по 10,8 тыс. грн. Выплаты осуществят в с. Рябушки Лебединской громады 24 февраля.

Также мы сообщали, что в одной из областей благотворители фонда Caritas принимают заявки на финпомощь в феврале. Выплаты в 14 тыс. гривен доступны в рамках проекта Remarket.