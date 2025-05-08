Выплаты в 2025 году — где можно зарегистрироваться на помощь в 43 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Религиозная миссия "Каритас-Спес Одесса" в рамках реализации проекта RISE оказывает разнообразную помощь гражданам в сверхсложных жизненных обстоятельствах. В частности, на поддержку могут рассчитывать семьи переселенцев в Одесской и Николаевской областях.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.

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Детали программы помощи от "Каритас-Спес Одесса"

Как отмечается, в двух украинских регионах продолжается реализация проекта RISE по помощи семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые попали в сложнейшие жизненные обстоятельства во время войны и не могут помочь самостоятельно, из-за значительного дефицита финансов.

Размер помощи для граждан будет индивидуальным, ведь определяется отдельно для каждого случая.

Граждане могут обращаться за соответствующей услугой в ячейках по предварительной регистрации:

Одесса, ул. Малая Арнаутская, 88, номер телефона: 067 654 10 26;

Николаев, ул. Космонавтов, 61 В, контактный номер: 067 108 34 06.

Украинцам советуют звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Объявление. Источник: Каритас-Спес Одесса

Экстренная денежная помощь в Одессе

Также организация в рамках проекта RISE предлагает экстренную денежную помощь, направленную на:

переселенцев, прибывших в течение последних 30 дней с оккупированных территорий или из мест, где велись или ведутся боевые действия;

лиц, которые живут в пределах 30 км от фронта.

По соответствующей программе каждое домохозяйство может получить одну выплату за три месяца из расчета 3,6 тыс. грн/мес. на каждого члена семьи (но не более четырех человек, то есть максимально — 43 тыс. грн).

Принять участие можно, если члены домохозяйства не получали денежную помощь от других фондов за последние три месяца и ранее не участвовали в программах денежной помощи "Каритас-Спес Одесса".

Заявки на такой вид выплаты можно подавать через телеграм-бот, однако регистрацию открывают по мере финансовых возможностей.

"На ближайшие дни все свободные места для регистрации заняты. Предлагаем вам подписаться на оповещение и ждать уведомления — мы напишем вам как только места появятся", — говорится в чат-боте по состоянию на 8 мая.

Организация была создана 25 сентября 1999 года распоряжением епископа Яна Олшанского. Направления деятельности:

гуманитарная помощь продуктами, гигиеной, одеждой;

финансовая поддержка переселенцев;

психологическая поддержка;

детские лагеря;

арт-терапия и образование;

работа с больными ВИЧ/СПИДом;

помощь пережить зиму;

ремонт и восстановление поврежденных домов.

Ранее мы писали о том, что в четырех областях принимают заявки на предоставление финпомощи от организации "Mercy Corps". Граждане могут получить на бизнес 2,6 тыс. долларов.

Также рассказывали о том, что благотворительная организация Каритас Чешской Республики в Украине реализует программу поддержки украинцев в трех регионах. В ее рамках можно получить до 5 тыс. евро.