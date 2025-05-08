Выплаты в 2025 году — где можно зарегистрироваться на помощь в 43 тыс. грн

Финпомощь от Каритас-Спес — кто может получить 43 тыс. грн
Религиозная миссия "Каритас-Спес Одесса" в рамках реализации проекта RISE оказывает разнообразную помощь гражданам в сверхсложных жизненных обстоятельствах. В частности, на поддержку могут рассчитывать семьи переселенцев в Одесской и Николаевской областях.
Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.
Детали программы помощи от "Каритас-Спес Одесса"
Как отмечается, в двух украинских регионах продолжается реализация проекта RISE по помощи семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые попали в сложнейшие жизненные обстоятельства во время войны и не могут помочь самостоятельно, из-за значительного дефицита финансов.
Размер помощи для граждан будет индивидуальным, ведь определяется отдельно для каждого случая.
Граждане могут обращаться за соответствующей услугой в ячейках по предварительной регистрации:
- Одесса, ул. Малая Арнаутская, 88, номер телефона: 067 654 10 26;
- Николаев, ул. Космонавтов, 61 В, контактный номер: 067 108 34 06.
Украинцам советуют звонить с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Экстренная денежная помощь в Одессе
Также организация в рамках проекта RISE предлагает экстренную денежную помощь, направленную на:
- переселенцев, прибывших в течение последних 30 дней с оккупированных территорий или из мест, где велись или ведутся боевые действия;
- лиц, которые живут в пределах 30 км от фронта.
По соответствующей программе каждое домохозяйство может получить одну выплату за три месяца из расчета 3,6 тыс. грн/мес. на каждого члена семьи (но не более четырех человек, то есть максимально — 43 тыс. грн).
Принять участие можно, если члены домохозяйства не получали денежную помощь от других фондов за последние три месяца и ранее не участвовали в программах денежной помощи "Каритас-Спес Одесса".
Заявки на такой вид выплаты можно подавать через телеграм-бот, однако регистрацию открывают по мере финансовых возможностей.
"На ближайшие дни все свободные места для регистрации заняты. Предлагаем вам подписаться на оповещение и ждать уведомления — мы напишем вам как только места появятся", — говорится в чат-боте по состоянию на 8 мая.
Организация была создана 25 сентября 1999 года распоряжением епископа Яна Олшанского. Направления деятельности:
- гуманитарная помощь продуктами, гигиеной, одеждой;
- финансовая поддержка переселенцев;
- психологическая поддержка;
- детские лагеря;
- арт-терапия и образование;
- работа с больными ВИЧ/СПИДом;
- помощь пережить зиму;
- ремонт и восстановление поврежденных домов.
Ранее мы писали о том, что в четырех областях принимают заявки на предоставление финпомощи от организации "Mercy Corps". Граждане могут получить на бизнес 2,6 тыс. долларов.
Также рассказывали о том, что благотворительная организация Каритас Чешской Республики в Украине реализует программу поддержки украинцев в трех регионах. В ее рамках можно получить до 5 тыс. евро.
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