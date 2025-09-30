Виплати від Карітас — хто зможе отримати медичні гранти восени

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українці у прифронтових селах та містах зможуть долучитися до нової програми допомоги у вигляді медичних грантів та багатоцільової грошової допомоги. Скористатися можливістю отримати кошти зможуть ті, хто потрапив у важкі життєві обставини та відповідають певним критеріям вразливості.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Карітас Харків" у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про новий проєкт допомоги Карітас

Як зазначили у благодійному фонді у Харкові, що є представництвом міжнародної благодійної організації "Карітас України", йдеться про дію проєкту "Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що проживають у зоні 0–50 км уздовж лінії зіткнення на півдні та сході України".

Проєкт, що реалізують, покликаний надати підтримку громадянам, які потребують елементарної базової допомоги для життя.

"У прифронтових селах і містах кожен день для людей у важких життєвих обставинах перетворюється на боротьбу за найнеобхідніше. Ліки, продукти чи навіть оплата комунальних послуг для багатьох стають непосильним тягарем, що створює загрозу для життя та здоров'я... Саме тоді на допомогу приходять працівники проєкту..." — йдеться у повідомленні.

У рамках програми громадяни зможуть отримати два види грошової допомоги. А саме:

медичні гранти;

багатоцільову фіндопомогу.

Умови надання фінансових грантів

Згідно з умовами, на підтримку зможуть розраховувати громадяни з найбільш вразливих груп, які мешкають у населених пунктах від 0 до 50 км від лінії фронту з населенням до 5 тис. осіб. Серед критеріїв вразливості, що дасть право на допомогу:

самотні громадяни віком від 55 років, які не мають підтримки від інших рідних;

громадяни, які мають важкі захворювання, люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї (де є троє і більше неповнолітніх дітей);

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та матері, які виховують дітей віком до трьох років.

Як додали у фонді, проєкт реалізують у співпраці з "Карітас України" за підтримки "Карітас Німеччини", а також Міністерства закордонних справ Німеччини.

Раніше ми розповідали про те, хто має пройти ідентифікацію для отримання соціальної допомоги. У Пенсійному фонді оприлюднили алгоритм дій тим, хто втратив виплати.

Ще писали про можливість отримати допомогу на холодний сезон у майже 20 тис. грн. ЮНІСЕФ вже надав таку підтримку для понад 21 тисяча родин.