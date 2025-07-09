Выплаты от Каритас — где отрылась регистрация на денежную помощь

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане в Днепре могут получить финансовую поддержку от благотворительного фонда "Каритас Донецк". Согласно программе, предусматривается два вида денежной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба "Каритас Донецк" в г. Днепр в соцсетях.

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Условия программы помощи от Каритас Донецк

Как отмечается, фонд открыл регистрацию в проекте "Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта жителям Украины и гражданам третьих стран в Украине, Польше, Румынии и Молдове" на два вида денежной помощи:

для семей с детьми;

для семей уязвимых категорий.

Среди критериев отбора, в частности, для внутренних переселенцев:

неполные семьи с детьми;

лица пожилого возраста от 55 лет воспитывают детей до 18 лет;

многодетные семьи находятся в трудных условиях;

семьи с несовершеннолетними детьми, где есть пострадавшие от агрессии РФ.

Также у граждан должно быть трудное финансовое положение (доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн).

Как принять участие в программе помощи

Для тех, кто желает принять участие в проекте, нужно заполнить регистрационную анкету.

Регистрация не будет гарантировать получение помощи. В случае, если человек подошел под указанные категории и будет отобран, то получит соответствующее смс-сообщение.

После этого граждан пригласят лично прибыть в офис благотворительного фонда "Каритас Донецк" по адресу: г. Днепр, ул. Гостомельская, 5.

С собой нужно взять необходимые документы.

Также для удобства граждан работает еще одна горячая линия: 050 195 41 51. Телефоны работают в будний день с 09:30 до 16:00

"Обратите внимание: заполнение этой анкеты не гарантирует автоматическое предоставление финансовой помощи или других видов поддержки. Все заявки будут рассматриваться в соответствии с имеющимися ресурсами и действующими критериями оказания помощи", — добавили в организации.

Условия программы. Источник: БФ "Каритас Донецк"

Условия программы. Источник: БФ "Каритас Донецк"

Контакты. Источник: БФ "Каритас Донецк"

Ранее мы рассказывали, что Агентство ООН по делам беженцев принимает заявки на денежную помощь в одном из регионов. Речь идет о выплате 10,8 тыс. грн для уязвимых групп граждан.

Также мы сообщали, что в Сумской и Черниговской областях гражданам предоставит финпомощь Норвежский совет по делам беженцев в Украине. В частности, выплаты предусмотрены тем, кто нуждается в ремонте домов.