Выплаты от Каритас — где отрылась регистрация на денежную помощь

Финпомощь от Каритас — где украинцам доступны выплаты
Некоторые граждане в Днепре могут получить финансовую поддержку от благотворительного фонда "Каритас Донецк". Согласно программе, предусматривается два вида денежной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба "Каритас Донецк" в г. Днепр в соцсетях.
Условия программы помощи от Каритас Донецк
Как отмечается, фонд открыл регистрацию в проекте "Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта жителям Украины и гражданам третьих стран в Украине, Польше, Румынии и Молдове" на два вида денежной помощи:
- для семей с детьми;
- для семей уязвимых категорий.
Среди критериев отбора, в частности, для внутренних переселенцев:
- неполные семьи с детьми;
- лица пожилого возраста от 55 лет воспитывают детей до 18 лет;
- многодетные семьи находятся в трудных условиях;
- семьи с несовершеннолетними детьми, где есть пострадавшие от агрессии РФ.
Также у граждан должно быть трудное финансовое положение (доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн).
Как принять участие в программе помощи
Для тех, кто желает принять участие в проекте, нужно заполнить регистрационную анкету.
Регистрация не будет гарантировать получение помощи. В случае, если человек подошел под указанные категории и будет отобран, то получит соответствующее смс-сообщение.
После этого граждан пригласят лично прибыть в офис благотворительного фонда "Каритас Донецк" по адресу: г. Днепр, ул. Гостомельская, 5.
С собой нужно взять необходимые документы.
Также для удобства граждан работает еще одна горячая линия: 050 195 41 51. Телефоны работают в будний день с 09:30 до 16:00
"Обратите внимание: заполнение этой анкеты не гарантирует автоматическое предоставление финансовой помощи или других видов поддержки. Все заявки будут рассматриваться в соответствии с имеющимися ресурсами и действующими критериями оказания помощи", — добавили в организации.
Ранее мы рассказывали, что Агентство ООН по делам беженцев принимает заявки на денежную помощь в одном из регионов. Речь идет о выплате 10,8 тыс. грн для уязвимых групп граждан.
Также мы сообщали, что в Сумской и Черниговской областях гражданам предоставит финпомощь Норвежский совет по делам беженцев в Украине. В частности, выплаты предусмотрены тем, кто нуждается в ремонте домов.
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