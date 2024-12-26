Помощь от ЮНИСЕФ — кому выплатят по 11 тыс. грн до конца 2024 года

Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн
Некоторым украинцам Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выплатит денежную помощь до конца 2024 года. Речь идет о единовременной выплате почти в 11 тыс. гривен в "одни руки".
Об этом сообщается в материалах фонда.
Кто получит денежную помощь от ЮНИСЕФ
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) уже обеспечил финансирование более 22 тыс. домохозяйств, охватив около 74 тыс. граждан, из которых — 38 тыс. детей. До конца года выплатит экстренное пособие для семей с детьми.
Размер выплат составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. По правилам, на одну семью максимально разрешается получить денежную помощь для пяти человек, среди которых — не более двух взрослых.
На средства имеют право:
- эвакуированные из опасных регионов семьи с детьми;
- лица, принадлежащие к уязвимым категориям.
Среди критериев уязвимости:
- в семье есть лица/дети с инвалидностью до 18 лет;
- семья многодетная с несовершеннолетними детьми;
- в семье воспитывает детей только мать или отец;
- семья с несовершеннолетними детьми — малоимущая.
Как оформить выплаты до конца года
Эвакуированные из опасных регионов семьи с детьми могут получить помощь от Детского фонда ООН, обратившись с соответствующим вопросом о выплатах и подаче заявлений в орган соцзащиты населения в общине, куда перебрались.
Также семьи могут обратиться за дополнительной информацией о помощи от ЮНИСЕФ на горячую линию по телефону 0 800 600 017 (выбрать "2" после соединения, пн-пт с 8:00 до 20:00, сб с 9:00 до 18:00, вс исходящий, звонки бесплатные).
Ранее мы писали, что некоторые внутренние переселенцы смогут получить выплаты от государства на проживание в 2025 году, даже после того, как получали их в течение полугода. В частности, на поддержку будут иметь право 60-летние граждане, не получающие ни пенсий, ни соцвыплат.
Также сообщалось, что фонд "Каритас. Чернигов" предоставит финпомощь на оплату коммунуслуг. Однако средства доступны только жителям одного из регионов Черниговщины.
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