Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн arrow

Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн

26 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от ЮНИСЕФ — кому выплатят по 11 тыс. грн до конца 2024 года
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторым украинцам Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выплатит денежную помощь до конца 2024 года. Речь идет о единовременной выплате почти в 11 тыс. гривен в "одни руки".

Об этом сообщается в материалах фонда.

Читайте также:

Кто получит денежную помощь от ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) уже обеспечил финансирование более 22 тыс. домохозяйств, охватив около 74 тыс. граждан, из которых — 38 тыс. детей. До конца года выплатит экстренное пособие для семей с детьми.

Размер выплат составляет 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. По правилам, на одну семью максимально разрешается получить денежную помощь для пяти человек, среди которых — не более двух взрослых.

На средства имеют право:

  • эвакуированные из опасных регионов семьи с детьми;
  • лица, принадлежащие к уязвимым категориям.

Среди критериев уязвимости:

  • в семье есть лица/дети с инвалидностью до 18 лет;
  • семья многодетная с несовершеннолетними детьми;
  • в семье воспитывает детей только мать или отец;
  • семья с несовершеннолетними детьми — малоимущая.

Как оформить выплаты до конца года

Эвакуированные из опасных регионов семьи с детьми могут получить помощь от Детского фонда ООН, обратившись с соответствующим вопросом о выплатах и подаче заявлений в орган соцзащиты населения в общине, куда перебрались.

Также семьи могут обратиться за дополнительной информацией о помощи от ЮНИСЕФ на горячую линию по телефону 0 800 600 017 (выбрать "2" после соединения, пн-пт с 8:00 до 20:00, сб с 9:00 до 18:00, вс исходящий, звонки бесплатные).

Ранее мы писали, что некоторые внутренние переселенцы смогут получить выплаты от государства на проживание в 2025 году, даже после того, как получали их в течение полугода. В частности, на поддержку будут иметь право 60-летние граждане, не получающие ни пенсий, ни соцвыплат.

Также сообщалось, что фонд "Каритас. Чернигов" предоставит финпомощь на оплату коммунуслуг. Однако средства доступны только жителям одного из регионов Черниговщины.

выплаты финансовая помощь материальная помощь денежная помощь ЮНИСЕФ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:24 Ночная атака на Украину — сколько вражеских БпЛА удалось сбить

09:23 Кнопки снова в тренде — 5 моделей телефонов для покупки в 2025

09:19 Отключения света в Одессе — графики на сегодня

09:03 Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео

09:00 В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:47 Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото

08:45 Льготный тариф на электроэнергию — кто получит право

08:42 "АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

08:38 Очереди на границе Украины — придется ли водителям ждать с утра

08:34 Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января

09:24 Ночная атака на Украину — сколько вражеских БпЛА удалось сбить

09:23 Кнопки снова в тренде — 5 моделей телефонов для покупки в 2025

09:19 Отключения света в Одессе — графики на сегодня

09:03 Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео

09:00 В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:47 Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото

08:45 Льготный тариф на электроэнергию — кто получит право

08:42 "АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

08:38 Очереди на границе Украины — придется ли водителям ждать с утра

08:34 Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать