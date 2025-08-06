Выплаты от Франции — кто из украинцев имеет право на финпомощь в августе

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в трех областях могут получить международную денежную помощь в 2025 году. В частности, на выплаты могут рассчитывать домохозяйства, у которых полностью/частично разрушено жилье от российской агрессии, получили ранения или потеряли гражданских членов семьи.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации в соцсети Facebook.

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Кто имеет право на финпомощь от Acted

Acted Ukraine является французской международной неправительственной гуманитарной организацией, которая начала работать в Украине с 2015 года. Она оказывает поддержку, в первую очередь, гражданам, пострадавшим от агрессии РФ. В частности, в 2025 году деятельность включает денежную помощь для домохозяйств в определенных регионах и громадах.

Проект помощи распространяется на граждан, проживающих в таких прифронтовых областях:

Херсонская: в Бериславском районе (в Великоалександровской громаде, Большой Александровке), в Трифоновском старостинском округе (в Трифоновке, Нововасильевке);

Харьковская: в Чугуевском районе (в Волчанской громаде), в Старосалтовском старостинском округе (в Молодове, Шестакове, Федоровке);

Запорожская: в Запорожском районе (в Михайло-Лукашевской громаде), в Михайло-Лукашевском старостате (в Михайло-Лукашево, Миролюбовке, Нововасильевском, Новомихайловском), в Антоновском старостате (в Антоновке, Колосе, Владимировке, Зеленом Гаю, Новомиргородке, Червонокозацком), в Адриановском старостате (в Адриановке, Веселовском, Благовещенске, Никольском, Райском и Укромном).

Нужно иметь одну из следующих категорий уязвимости:

семья имеет от трех детей до 18 лет;

в семье есть дети до двух лет или беременная женщина;

семьи с лицами с инвалидностью первой-второй групп/хроническими болезнями;

семья с лицами пожилого возраста (от 60 лет);

домохозяйства, где есть маломобильные люди, нуждающиеся в уходе;

неполные семьи, которые возглавляют одинокие женщины/мужчины;

семьи, в которых полностью/частично разрушено жилье, есть раненые лица/погибшие гражданские члены семьи.

Уязвимость важна, однако не дает гарантию на получение помощи, пояснили в организации.

Как зарегистрироваться в программе финпомощи

В случае, если граждане подпадают под требования программы относительно места жительства и критериев уязвимости, то могут позвонить в отдел денежной помощи по следующим контактам (понедельник-пятница с 9:00 до 16:00):

067 131 10 02;

063 453 57 10;

095 285 29 84.

Ранее мы писали, что в августе UNHCR Ukraine предоставит средства для уязвимых групп украинцев в еще одном городе. Речь идет о сумме помощи в размере 10,8 тыс. грн на одного человека.

Также рассказывали, что БФ "Каритас Полтава" оказывает поддержку сельским домохозяйствам. В рамках программы можно будет получить до 125 тыс. грн.