Выплата 1 тыс. долларов — где стартует программа помощи от FAO Ukraine

Человек держит американскую валюту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Организация FAO Ukraine запустит программу поддержки фермеров Сумской области в мае 2025 года. В ее рамках хозяйства смогут получить помощь в 1 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-служба FAO Ukraine в соцсети Facebook.

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Как отмечается, проект от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН предусматривает предоставление хозяйствам ваучеров для фермерства.

"В Международный день здоровья растений FAO совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины начинают программу поддержки фермеров Сумщины, ведь здоровые растения — основа продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.

Средства смогут получить малые и средние фермеры Сумщины на покупку качественных семян зерновых культур и минеральных удобрений.

Программой поддержки смогут воспользоваться хозяйства, которые обрабатывают от 10 до 300 га земли. При этом в приоритете будут хозяйства, которыми руководят женщины.

В организации рассчитывают, что это позволит громадам, которых коснулась война, стабилизировать собственное производство, вовремя посеять зерно и сохранить собранный урожай.

Объявление. Источник: FAO Ukraine

Как подать заявку на участие в программе

Организаторы сообщают, что все желающие принять участие в проекте от FAO Ukraine, должны подать заявку через Государственный аграрный реестр. Конечный срок регистрации — до 26 мая 2025 года.

"Отобранные участники получат подтверждение через ГАР и подробную инструкцию по получению и использованию ваучеров", — отмечается в сообщении.

Детали можно уточнить, позвонив по телефону:

в контакт-центр Государственного аграрного реестра: +38 044 339 9215;

на горячую линию FAO: +38 099 090 7582; +38 068 318 0943.

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