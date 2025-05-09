Виплати від Німеччини — хто і де отримає 7 тис. євро

Людина тримає євровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародна організація з міграції (IOM Ukraine) приймає заявки на фінансову допомогу у низці районів Київської області. В рамках програми українці можуть отримати за різними напрямками до 7 тис. грн та до 20 тис. євро.

Про це інформує пресслужба організаторів у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про фінансову допомогу від IOM Ukraine

Як зазначається, програма Міжнародної організації з міграції, що реалізовується за підтримки Німеччини, спрямована на допомогу підприємцям Київщини.

В рамках проєкту передбачене надання грантів мікро- та малому бізнесу у трьох громадах:

Білоцерківській;

Тетіївській;

Гостомельській.

Організатори розраховують забезпечити в рамках програми:

підтримку українського бізнесу шляхом відновлення робочих місць;

розвиток місцевого виробництва;

забезпечення населення усім критично необхідним.

Взяти участь у програмі можуть підприємці, бізнес яких:

має реєстрацію в Україні;

тривалість реєстрації не перевищує одного року;

бізнес — власність громадян України;

готові створювати нові робочі місця в громадах.

Розмір фіндопомоги та як зареєструватися

Грантове фінансування за програмою Міжнародної організації з міграції залежить від виду бізнесу:

мікропідприємства — до 7 тис. євро;

малі підприємства — до 20 тис. євро.

Підприємці для участі у програмі мають внести дані спеціальну онлайн-форму на порталі Міжнародної організації з міграції. Заявки будуть приймати до 11 травня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що жителі однієї з областей можуть отримати фіндопомогу від УВКБ ООН. Суму у 10,8 тис. грн виплачують тим, хто евакуювався з небезпечних районів.

Також ми повідомляли, що у травні деякі громадяни зможуть отримати виплати від організації "People in need". Програма допомоги розрахована на вразливих категорій людей.