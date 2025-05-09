Виплати від Німеччини — хто і де отримає 7 тис. євро

Фіндопомога у 7 тис. євро — хто отримає виплати навесні
Міжнародна організація з міграції (IOM Ukraine) приймає заявки на фінансову допомогу у низці районів Київської області. В рамках програми українці можуть отримати за різними напрямками до 7 тис. грн та до 20 тис. євро.
Про це інформує пресслужба організаторів у соцмережі Facebook.
Детальніше про фінансову допомогу від IOM Ukraine
Як зазначається, програма Міжнародної організації з міграції, що реалізовується за підтримки Німеччини, спрямована на допомогу підприємцям Київщини.
В рамках проєкту передбачене надання грантів мікро- та малому бізнесу у трьох громадах:
- Білоцерківській;
- Тетіївській;
- Гостомельській.
Організатори розраховують забезпечити в рамках програми:
- підтримку українського бізнесу шляхом відновлення робочих місць;
- розвиток місцевого виробництва;
- забезпечення населення усім критично необхідним.
Взяти участь у програмі можуть підприємці, бізнес яких:
- має реєстрацію в Україні;
- тривалість реєстрації не перевищує одного року;
- бізнес — власність громадян України;
- готові створювати нові робочі місця в громадах.
Розмір фіндопомоги та як зареєструватися
Грантове фінансування за програмою Міжнародної організації з міграції залежить від виду бізнесу:
- мікропідприємства — до 7 тис. євро;
- малі підприємства — до 20 тис. євро.
Підприємці для участі у програмі мають внести дані спеціальну онлайн-форму на порталі Міжнародної організації з міграції. Заявки будуть приймати до 11 травня 2025 року.
Раніше ми розповідали, що жителі однієї з областей можуть отримати фіндопомогу від УВКБ ООН. Суму у 10,8 тис. грн виплачують тим, хто евакуювався з небезпечних районів.
Також ми повідомляли, що у травні деякі громадяни зможуть отримати виплати від організації "People in need". Програма допомоги розрахована на вразливих категорій людей.
Читайте Новини.LIVE!