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Финпомощь от Эстонии — кто получит выплаты в марте

20 марта 2025 13:27
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от Эстонии — кто и как сможет получить выплаты в марте
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Эстонский совет по делам беженцев открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь для уязвимых категорий граждан. Подать заявки на выплаты смогут граждане из двух регионов.

Об этом информирует пресс-служба организации.

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Условия программы помощи от Эстонии

Выплаты могут получить граждане с низким уровнем дохода и проживающие в опасных регионах. Денежная помощь направлена на покрытие расходов на базовые потребности, в частности, продукты питания и гигиенические средства.

Нужно принадлежать к одной из уязвимых групп:

  • неполная семья с детьми (одинокие мать/отец);
  • женщина в семье является единственным кормильцем;
  • в семье есть беременные;
  • многодетные семьи с малолетними детьми (до 18 лет);
  • в семье есть дети до двух лет;
  • есть люди с особыми потребностями (инвалидность первой/второй группы, тяжелобольные/требуют дорогостоящего лечения);
  • в семье есть только лица пожилого возраста (от 60 лет);
  • семья частично или полностью потеряла жилье;
  • члены семьи получили ранения или погибли из-за боевых действий.

Размер помощи и как зарегистрироваться

Относительно размера многоцелевой денежной помощи, то его установили на уровне 3,6 тыс. грн в месяц для одного члена семьи. Такую сумму будут выплачивать в течение трех месяцев.

Те, кто находятся в зоне действия программы и имеют особые обстоятельства, могут подать онлайн-запрос.

Отмечается, что запросы на многоцелевую финпомощь будут принимать по такому расписанию:

  • 22 марта (9:00) — для жителей приоритетных районов Донецкой области
  • 23 марта (9:00) — для жителей приоритетных районов Луганской области.

В целом программа распространяется на Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области. 

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе индивидуальной оценки домохозяйств с учетом различных социально экономических критериев и критериев уязвимости. Все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами", — добавили организаторы.

Напомним, в марте открылась регистрация граждан для участия в программе REDpreneurUA. В ее рамках некоторые уязвимые категории населения смогут получить 7 тыс. евро.

Также мы сообщали, что весной украинские женщины смогут получить финпомощь в 1 тыс. долларов. Тревел-гранты предоставят для бизнесвумен и представительниц женских организаций.

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