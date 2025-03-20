Помощь от Эстонии — кто и как сможет получить выплаты в марте

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эстонский совет по делам беженцев открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь для уязвимых категорий граждан. Подать заявки на выплаты смогут граждане из двух регионов.

Об этом информирует пресс-служба организации.

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Условия программы помощи от Эстонии

Выплаты могут получить граждане с низким уровнем дохода и проживающие в опасных регионах. Денежная помощь направлена на покрытие расходов на базовые потребности, в частности, продукты питания и гигиенические средства.

Нужно принадлежать к одной из уязвимых групп:

неполная семья с детьми (одинокие мать/отец);

женщина в семье является единственным кормильцем;

в семье есть беременные;

многодетные семьи с малолетними детьми (до 18 лет);

в семье есть дети до двух лет;

есть люди с особыми потребностями (инвалидность первой/второй группы, тяжелобольные/требуют дорогостоящего лечения);

в семье есть только лица пожилого возраста (от 60 лет);

семья частично или полностью потеряла жилье;

члены семьи получили ранения или погибли из-за боевых действий.

Размер помощи и как зарегистрироваться

Относительно размера многоцелевой денежной помощи, то его установили на уровне 3,6 тыс. грн в месяц для одного члена семьи. Такую сумму будут выплачивать в течение трех месяцев.

Те, кто находятся в зоне действия программы и имеют особые обстоятельства, могут подать онлайн-запрос.

Отмечается, что запросы на многоцелевую финпомощь будут принимать по такому расписанию:

22 марта (9:00) — для жителей приоритетных районов Донецкой области

23 марта (9:00) — для жителей приоритетных районов Луганской области.

В целом программа распространяется на Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области.

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе индивидуальной оценки домохозяйств с учетом различных социально экономических критериев и критериев уязвимости. Все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами", — добавили организаторы.

Напомним, в марте открылась регистрация граждан для участия в программе REDpreneurUA. В ее рамках некоторые уязвимые категории населения смогут получить 7 тыс. евро.

Также мы сообщали, что весной украинские женщины смогут получить финпомощь в 1 тыс. долларов. Тревел-гранты предоставят для бизнесвумен и представительниц женских организаций.