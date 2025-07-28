Выплаты от ERC Ukraine — кто и где сможет получить 42 тыс. грн

Финпомощь от ERC Ukraine — кто сможет получить и какая сумма
Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) предоставит денежную помощь некоторым громадам в Полтавской области. Заявки будут принимать до 1 августа 2025 года.
Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.
Кто имеет право на помощь от ERC Ukraine
Как отмечается, речь идет о "Программе экстренной поддержки средств к существованию", в рамках которой окажут помощь пострадавшим от войны и уязвимым категориям граждан.
В Полтавской области подать заявки на помощь смогут жители громад Лубенского и Миргородского районов.
На выплаты смогут рассчитывать семьи, у которых нет постоянного источника дохода. Средства предусмотрены на:
- ведение сельского хозяйства;
- производство пищевой продукции;
- предоставление услуг.
Выплаты предусмотрены для граждан, которые имеют такие категории уязвимости:
- внутренние переселенцы;
- неполные семьи с детьми до 18 лет;
- многодетные семьи с детьми (от трех детей);
- семья имеет детей в возрасте до двух лет;
- в домохозяйстве есть лица с инвалидностью первой-второй группы;
- семья имеет лиц с тяжелыми болезнями, требующими лечения;
- семья состоит только из лиц пожилого возраста (60+);
- семья имеет поврежденное или полностью разрушенное жилье;
- в домохозяйстве есть раненые или погибшие в результате боевых действий;
- семья имеет лиц в возрасте 18-49 лет, которые являются безработными;
- есть минимум одно безработное лицо в возрасте 50-59 лет;
- семья имеет хотя бы одного человека с хронической болезнью, которая мешает работать.
"Во время информационных сессий работники Эстонского совета по делам беженцев подробно рассказали, кто может получить денежную помощь и на какие виды хозяйственной деятельности, как правильно заполнить заявку на программу и предоставить отчетность после получения средств", — сообщили организаторы.
Сумма помощи и как подать заявку для участия в программе
По информации Эстонского совета по делам беженцев, грантовая помощь предоставляется бесплатно. Зарегистрироваться на помощь можно будет до 1 августа 2025 года.
Отобранным домохозяйствам выплатят до 42 тыс. грн помощи.
Подать заявку на программу можно будет как онлайн, так и физически. Для этого в громадах организаторы оставили бланки для заявок и специальные боксы, куда можно будет их положить.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области жителям предоставлена возможность получить помощь на покупку твердого топлива. В рамках программы можно будет получить до 19 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что украинским гражданам выплатят финпомощь до 1,3 тыс. долларов. Деньги предоставят в Хмельницкой области на собственное дело.
Читайте Новини.LIVE!