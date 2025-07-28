Выплаты от ERC Ukraine — кто и где сможет получить 42 тыс. грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) предоставит денежную помощь некоторым громадам в Полтавской области. Заявки будут принимать до 1 августа 2025 года.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

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Как отмечается, речь идет о "Программе экстренной поддержки средств к существованию", в рамках которой окажут помощь пострадавшим от войны и уязвимым категориям граждан.

В Полтавской области подать заявки на помощь смогут жители громад Лубенского и Миргородского районов.

На выплаты смогут рассчитывать семьи, у которых нет постоянного источника дохода. Средства предусмотрены на:

ведение сельского хозяйства;

производство пищевой продукции;

предоставление услуг.

Выплаты предусмотрены для граждан, которые имеют такие категории уязвимости:

внутренние переселенцы;

неполные семьи с детьми до 18 лет;

многодетные семьи с детьми (от трех детей);

семья имеет детей в возрасте до двух лет;

в домохозяйстве есть лица с инвалидностью первой-второй группы;

семья имеет лиц с тяжелыми болезнями, требующими лечения;

семья состоит только из лиц пожилого возраста (60+);

семья имеет поврежденное или полностью разрушенное жилье;

в домохозяйстве есть раненые или погибшие в результате боевых действий;

семья имеет лиц в возрасте 18-49 лет, которые являются безработными;

есть минимум одно безработное лицо в возрасте 50-59 лет;

семья имеет хотя бы одного человека с хронической болезнью, которая мешает работать.

"Во время информационных сессий работники Эстонского совета по делам беженцев подробно рассказали, кто может получить денежную помощь и на какие виды хозяйственной деятельности, как правильно заполнить заявку на программу и предоставить отчетность после получения средств", — сообщили организаторы.

Сумма помощи и как подать заявку для участия в программе

По информации Эстонского совета по делам беженцев, грантовая помощь предоставляется бесплатно. Зарегистрироваться на помощь можно будет до 1 августа 2025 года.

Отобранным домохозяйствам выплатят до 42 тыс. грн помощи.

Подать заявку на программу можно будет как онлайн, так и физически. Для этого в громадах организаторы оставили бланки для заявок и специальные боксы, куда можно будет их положить.

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