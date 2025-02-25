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Финпомощь от Дании — где регистрируют на выплату 10,8 тыс. грн

25 февраля 2025 11:07
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Дании — где можно подать заявку на 10,8 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Жители Черниговской области имеют шанс получить денежную помощь от крупнейшей международной неправительственной организации Дании — Датского совета по делам беженцев (DRC). Средства смогут получить те граждане, которые принадлежат к уязвимым категориям.

Об этом сообщает общественная организация "Лампа" в соцсети Facebook.

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Как отмечается, материальную помощь смогут получить внутренние переселенцы, которые живут в Семеновской громаде и имели соответствующий статус с августа 2024 года до февраля 2025 года. Также нужно принадлежать к одной из следующих категорий:

  • домохозяйство (семью) возглавляет один человек, есть как минимум один ребенок или человек, возраст которого превышает 55 лет;
  • домохозяйство (семья) имеет в своем составе лиц с инвалидностью.

Организаторы отметили, что в состав домохозяйства могут входить следующие лица:

  • жена/муж;
  • дети до 23 лет;
  • дедушка и бабушка, находящиеся на содержании.

Остальные родственники могут зарегистрироваться отдельно.

Размер денежной помощи составляет 10,8 тыс. грн на одного человека. Однако максимально можно получить средства на пять человек в семье.

 

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Объявление. Источник: ОО "Лампа"

Как подать заявки на денежную помощь

Для того, чтобы получить денежную помощь от Датского совета по делам беженцев, необходимо заполнить специальную онлайн-форму. При этом регистрироваться может только один человек от конкретного домохозяйства.

Все зарегистрированные в случае получения права на выплаты будут иметь СМС-приглашение для физической регистрации. Все желающие должны поспешить, ведь заявки будут принимать только до 26 февраля 2025 года.

Детали можно уточнить по следующим контактным номерам:

  • 0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);
  • +38 (067) 131-69-80;
  • +38 (050) 051-14-07.

Напомним, в феврале часть украинцев получит финансовую помощь от международной гуманитарной организации Mercy Corps. Однако регистрация будет доступна только в одной из украинских областей.

Также мы писали, что благотворители фонда "Каритас Кривой Рог" будут предоставлять выплаты до 43 тыс. грн некоторым украинцам. Заявки на выплаты принимают на Днепропетровщине.

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